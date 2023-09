Shah Rukh Khan Tirupati: बेटी सुहाना संग शाहरुख खान ने किए वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन, नयनतारा भी आईं नजर

View this post on Instagram

इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि शाहरुख की जवान फिल्म के लिए दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर अकाउंट शाहरुख खान, सुहाना खान और नयनतारा का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों स्टार सुबह-सुबह श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान शाहरुख सफेद कुर्ते-पायजामे में दिखाई दिए। वहीं नयनतारा और सुहाना ने सलवार सूट पहन रखा था। दोनों का सिंपल लुक काफी खूबसूरत लग रहा था।

#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Shah Rukh Khan, his daughter Suhana Khan and actress Nayanthara offered prayers at Sri Venkateshwara Swamy in Tirupati pic.twitter.com/KuN34HPfiv

— ANI (@ANI) September 5, 2023