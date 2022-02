Online fraud with Sunny Leone । अभिनेत्री सनी लियोन के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से कई यूजर्स इंडियाबुल्स के फिनटेक प्लेटफॉर्म धानी स्टॉक्स लिमिटेड पर लोन फ्रॉड की शिकायत कर रहे हैं। इसमें अब एक्ट्रेस सनी लियोन का नाम भी जुड़ गया है। सनी लियोन ने दावा किया है कि किसी ने उनके पैन का इस्तेमाल कर 2,000 रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने उनकी पहचान संबंधित दस्तावेज भी चुराए हैं।

सनी लियोन ने ट्वीट कर दी जानकारी

इस बात की जानकारी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ट्विटर पर दी। सनी लियोन ने ट्विटर पर लिखा कि किसी ने उनकी जानकारी के बिना उनके पैन नंबर पर 2,000 रुपये का कर्ज ले लिया है। Sunny Leone ने कहा कि धोखेबाजी करने वाले लोगों ने मेरा सिबिल स्कोर (एसआईसी) खराब किया है। हालांकि बाद में सनी ने इस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया।

Shocking revelation in my credit report. A loan disbursed by IVL Finance (Indiabulls) @dhanicares with my PAN number & name, addresses in Uttar Pradesh and Bihar. I have no clue. How can a disbursal happen on my name and PAN. In default already @RBI @IncomeTaxIndia @nsitharaman pic.twitter.com/LMMrwKyeit

— Aditya Kalra (@adityakalra) February 13, 2022