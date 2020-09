Sushant Rajput Case: शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन

Sushant Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल के चलते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने शुक्रवार सुबह एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा है। एनसीबी की बड़ी टीम सुबह 6.40 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची। एनसीबी की टीम ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को समन किया है और उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम ले गई। NCB की टीम ने सुशांत राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की और इसके बाद एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को अपने साथ ले गई।

House search of Showik Chakraborty and Samuel Miranda undertaken. Summons served to both to join investigation: Narcotics Control Bureau (NCB). #Mumbai pic.twitter.com/cRnyDkaoaM — ANI (@ANI) September 4, 2020

रिया चक्रवर्ती के laptop और मोबाइल को खंगाला गया। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस के अधिकारी भी रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है।

Maharashtra: Officers of Narcotics Control Bureau (NCB) reach the residence of #RheaChakraborty in Mumbai. An officer (in pic 4) says, "It's just a procedural matter. That is what we are following. It is being done at Rhea's and Samuel Miranda's house." https://t.co/2qMW4jyDqK pic.twitter.com/307I6bqZCn — ANI (@ANI) September 4, 2020

NCB की टीम ने सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापा मारा है। सैमुअल के घर एनसीबी की 6 सदस्यीय टीम पहुंची। उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया। मुंबई पुलिस के जवान भी घर के बाहर मौजूद थे। एनसीबी की टीम सैमुअल को अपने साथ ले गई। अब एनसीबी के ऑफिस में सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी।

Maharashtra: Samuel Miranda being brought out of his residence in Mumbai, by Narcotics Control Bureau (NCB), in connection with #SushantSinghRajput death case. A search was conducted by NCB at his residence today. pic.twitter.com/OgmNpVrCOS — ANI (@ANI) September 4, 2020

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में उस समय बड़ा मोड़ आया जब रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे कि वह और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के चक्कर में हैं। रिया चक्रवर्ती के कुछ कथित व्हाट्सऐप चैट से पता चला कि उसने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी थी। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। यह बात सुशांत की बहनों को रास नहीं आई। इसके बाद ही पूरे मामले में एनसीबी ने जांच शुरू की थी। सीबीआई और ईडी के बाद यह तीसरी एजेंसी है, जो जांच में जुटी है। टीवी चैनलों के मुताबिक, सीबीआई को सुशांत सिंह केस में अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ड्रग्स केस में रिया और उसका भाई फंस सकते हैं।

Maharashtra: A team of Narcotics Control Bureau (NCB), as well as Mumbai Police, reaches the residence of Samuel Miranda in Mumbai. A house search is being conducted by Narcotics Control Bureau (NCB) at his residence as provided under NDPS Act. pic.twitter.com/dI2tzYyft7 — ANI (@ANI) September 4, 2020

बांद्रा में कई जगह एनसीबी के छापे:

रिया और सैमुअल मिरांडा के घरों के अलावा भी एनसीबी की टीमों ने बांद्रा में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। ड्रग्स के मामले में यह छापे मारे जा रहे हैं और इनके जरिए बड़े खुलासे होने का अनुमान है।

शौविक और मिरांडा की चैट से खुलासा:

17 मार्च 2020 को शौविक और सैमुअल मिरांडा के बीच चैटिंग हुई थी, जिसमें शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद विलात्रा का नंबर दिया और सैमुअल को उनसे 10 लाख रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स खरीदने को कहा था इसके बाद सैमुअल ने जैद से संपर्क किया था। सैमुअल ने तीन बार जैद को कॉल किया था। लोकेशन एनालिसिस के अनुसार 17 मार्च 2020 को जैद और सैमुअल की लोकेशन एक ही थी। एनसीबी इस चैट के आधार पर जांच कर रही है।

Posted By: Kiran K Waikar

