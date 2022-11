The Kashmir Files Controversy: 20 नवंबर से गोवा में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन 28 नवंबर को किया गया। इस समारोह के समापन में कुछ ऐसा हुआ, जिस पर अब काफी विवाद हो रहे हैं। दरअसल ज्यूरी प्रमुख नादव लैपिड ने मंच पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना कर दी। इस 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म निर्माता नादव लैपिड ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है। नादव लैपिड ने सभी के सामने कहा कि हम सभी 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स से परेशान और हैरान थे। ये फिल्म हमें प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लगी। ये बिल्कुल अश्लील और कमजोर कहानी थी। इतने बड़े प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए ये फिल्म बिल्कुल बेकार है।

इसके आगे नादव लैपिड ने कहा कि मैं इस मंच पर खड़े होकर अपनी भावनाओं को अच्छी तरह साझा कर सकता हूं। मैं इसमें सहज हूं। ऐसे एक आलोचनात्मक टिप्पणी समझे और स्वीकार करें क्योंकि फिल्म समारोह इसलिए आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें पिछले हफ्ते इस फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स भी दिखाई गई थी। ये फिल्म भारत में काफी हिट रही लेकिन कई लोगों ने इसके प्रोपेगेंडा लहजे के लिए इसकी आलोचना भी की थी। सोशल मीडिया पर नादव के इस बयान पर काफी हंगामा मच रहा है। इस पर फिल्म मेकर्स और बड़े-बड़े सितारे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि 'एक नेशनल विनिंग अवाॅर्ड फिल्म कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सुनकर काफी हैरानी होती है।' वहीं एक अन्य ने लिखा कि 'कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सब कहना काफी गलत होगी। इंडिया में इसका कानून बनना चाहिए कि जो लोग पंडितों का अपमान करे, उसे सजा मिले।'

#Breaking : #IFFI Jury says they were “disturbed and shocked” to see #NationalFilmAward winning #KashmirFiles , “a propoganda, vulgar movie” in the competition section of a prestigious festival— organised by the Govt of India.

अब इस पर अनुपम खेर नें भी ट्विट करते हुए लिखा है कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो…सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। इस ट्विट से साफ पता चलता है कि अनुपम खेर को नादव लापिड के शब्दों से आपत्ति है। वहीं स्वरा भास्कर ने भी इसका सपोर्ट किया है। अब इस पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी नाराजगी जताई है। विवेक आग्निहोत्री ने ट्विट कर कहा है कि गुड माॅर्निंग सच सबसे खतरनाक चीज है। ये लोगों को झूठा बना सकता है। अपने इस रिएक्शन से विवेक ने IFFI के ज्यूरी हेड नादव लापिड के बयान पर तंज कसा है।

We'll give proper reply. If holocaust is right, exodus of Kashmiri Pandits is right too. Seems pre-planned as immediately after that toolkit gang became active. Shameful for him to make a statement like this: Anupam Kher, on IFFI Jury Head Nadav Lapid's remarks for #KashmirFiles pic.twitter.com/WH4u7Pl74J

— ANI (@ANI) November 29, 2022