Brahmastra Boycott: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट किसी न किसी चीज को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई हैं। अब हाल ही में आलिया ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि उनके खुद के लिए भारी पड़ गया। आलिया के इस बयान के बाद लोग काफी भड़क गए हैं। इसके लिए लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर ट्विटर पर 'बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र' ट्रेंड कर रहा है। वैसे पहले भी आलिया अपने बयानों को लेकर काफी बार ट्रोल हो चुकी है। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। आलिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर ऐसी बात कह दी जो कि उनकी फिल्म की कमाई पर भारी पड़ सकता है।

🔸She herself wants you to boycott her next film Brahmastra!

🔸Her Father,Mahesh Bhatt is strong Hindu-hater & tried blaming RSS for 26/11

Alia Bhatt is very angry on public and she said- Don’t watch my film if you don’t like me. Thank you madam. We will honour ur advise. So #BoycottBrahmastra will rock. pic.twitter.com/qCmNMGkHhW

बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र करने लगा ट्रेंड

बता दें कि हाल ही में आलिया ने एक इंटरव्यू में अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। इस बयान के बाद से ही लोग आलिया के इस अंदाज की काफी निंदा कर रहे हैं। दरअसल आलिया ने कहा है कि 'अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मुझे न देखें।' उनके इस बयान से लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की क्लिप भी काफी वायरल हो रही है। इसके बाद से ही ट्विटर पर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड करने लगा है। बता दें कि आलिया की यह फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

Ranbir and Alia Bhatt and other #Bollywood star are still in Hallucination with so much arrogance

Alia #WhoAreYou you are nothing without public #रेंडीबाज_बॉलीवुड still in dreams #BoycottBollywood #VikramVedha #LigerHuntBegins #BoycottLigerMovie

SSR Denied Basic Dignity pic.twitter.com/Aoud7jhNmi

