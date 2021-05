बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे’ (Radhe) के रिलीज होते ही उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। ट्विटर पर हैशटैग ‘राधे फिल्म का बहिष्कार करो’ दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इसका विरोध करनेवालों में से कुछ को इसके हिंदू नाम से आपत्ति है, तो कुछ को सुशांत सिंह राजपूत की वजह से सलमान से नाराजगी है। मोटे तौर पर इस ट्रेंड को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस ने ही हवा दी है।

Salman Khan ne Sushant Singh Rajput ko .. production house se bann .. kiya ek interview me bola..who Sushant Singh Rajput..maut ka zimmedaar salman khan.. bycott karo salman ki upcoming film Ko.. radhe.. movie Ko please

वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कि सलमान की इस फिल्म पर हिंदुओं की भावना को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। इनके मुातिबक सलमान खान जानबूझ कर अपना फिल्मी नाम हिंदू देवताओं पर रखते हैं, लेकिन समर्थन हमेशा मुस्लिमों का करते हैं।

#राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो

Salman khan always keep the name of his film on #Hindu but support #Muslim.

His film earn 75% of money from Hindu .

Ex- Radhe

Bajrangi Bhai Jan @toxcianrana https://t.co/UUrJsiws6B

— Prince Chaudhary (@PrinceC62123912) May 13, 2021