करीना-शाहिद समेत ये सेलेब्स भी हो चुके MMS स्कैंडल का शिकार, देखें लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीनएज लड़का-लड़की का 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह मामला जितनी तेज़ी से सुर्खियों में आ रहा है, उतनी ही दहशत युवाओं के मन में बैठती जा रही है। कई लोग इसे लेकर चिंतित हैं कि इंटरनेट पर इस तरह की प्राइवेसी ब्रीच अब कितनी आम हो गई है।
लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, बीते सालों में कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी MMS लीक और स्कैंडल का सामना कर चुके हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से सेलेब्स ऐसे विवादों की चपेट में आ चुके हैं-
जब दोनों स्टार्स रिलेशनशिप में थे, तभी एक कथित MMS वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें पब्लिक प्लेस पर किस करते दिखाया गया। वीडियो सामने आते ही हलचल मच गई थी। दोनों ने साफ कहा था कि क्लिप मॉर्फ्ड है और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है।
बॉलीवुड के शुरुआती और सबसे चर्चित MMS स्कैंडलों में से एक। कहा जाता है कि दोनों के रिलेशनशिप के दौरान शूट किया गया एक इंटिमेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ, जिसने खूब सनसनी मचाई और इन्हें लंबे समय तक विवादों में रखा।
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस भी इसी तरह की मुश्किल का सामना कर चुकी हैं। उनका एक मॉर्फ्ड एक्सप्लिसिट वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया था। उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उनके चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर चिपकाकर यह वीडियो बनाया गया है।
2014 में एक सेक्स रैकेट से जुड़े आरोपों के चलते श्वेता को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने सभी आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया।
दिसंबर 2024 में दिव्या अग्रवाल की बर्थडे पार्टी में पूनम अपने आउटफिट की वजह से चर्चा में रहीं, जहां उनका उप्स मोमेंट वायरल हो गया। इससे पहले भी उनकी एक फिल्म रिलीज से पहले एक इंटिमेट वीडियो लीक होकर ऑनलाइन फैल गया था। पूनम कई बार अपने बोल्ड बयानों और स्टाइल के चलते सुर्खियों में रही हैं।
19 मिनट का यह वायरल वीडियो जहां कई युवाओं के लिए मज़ाक और मीम्स का विषय बन गया है, वहीं दूसरी ओर यह टीनएजर्स में डर भी बढ़ा रहा है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों ने यह साफ कर दिया है कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है।