करीना-शाहिद समेत ये सेलेब्स भी हो चुके MMS स्कैंडल का शिकार, देखें लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीनएज लड़का-लड़की का 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह मामला जितनी तेज़ी से सुर्खियों में आ रहा है, उतनी ही दहशत युवाओं के मन में बैठती जा रही है। कई लोग इसे लेकर चिंतित हैं कि इंटरनेट पर इस तरह की प्राइवेसी ब्रीच अब कितनी आम हो गई है।

लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, बीते सालों में कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी MMS लीक और स्कैंडल का सामना कर चुके हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से सेलेब्स ऐसे विवादों की चपेट में आ चुके हैं- करीना कपूर - शाहिद कपूर (Kareena Kapoor - Shahid Kapoor) जब दोनों स्टार्स रिलेशनशिप में थे, तभी एक कथित MMS वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें पब्लिक प्लेस पर किस करते दिखाया गया। वीडियो सामने आते ही हलचल मच गई थी। दोनों ने साफ कहा था कि क्लिप मॉर्फ्ड है और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है।

रिया सेन - अश्मित पटेल (Riya Sen - Ashmit Patel) बॉलीवुड के शुरुआती और सबसे चर्चित MMS स्कैंडलों में से एक। कहा जाता है कि दोनों के रिलेशनशिप के दौरान शूट किया गया एक इंटिमेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ, जिसने खूब सनसनी मचाई और इन्हें लंबे समय तक विवादों में रखा। मोना सिंह (Mona Singh) टीवी की मशहूर एक्ट्रेस भी इसी तरह की मुश्किल का सामना कर चुकी हैं। उनका एक मॉर्फ्ड एक्सप्लिसिट वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया था। उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उनके चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर चिपकाकर यह वीडियो बनाया गया है।