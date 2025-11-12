धर्मेंद्र-प्रेम चोपड़ा के बाद अब गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया गया भर्ती

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा जगत के लिए बीते कुछ समय से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत के बाद अब सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) की सेहत को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोविंदा की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात बिगड़ी गोविंदा की तबीयत सूत्रों के अनुसार, बीती रात गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद वे घर पर बेहोश हो गए। डॉक्टर से परामर्श लेकर उन्हें दवाएं दी गईं, लेकिन हालत में सुधार न होने के चलते रात करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में इलाज कर रही है।

लीगल एडवाइजर ने दी जानकारी गोविंदा के लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि डॉक्टर की सलाह के बाद गोविंदा को दवाई दी गई थी, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। वहां उनकी कई जरूरी जांचें की गई हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा भी हुए थे बीमार महज एक दिन पहले ही गोविंदा धर्मेंद्र का हाल जानने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे। धर्मेंद्र को अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वे घर पर आराम कर रहे हैं। वहीं वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा की सेहत में भी सुधार है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज किए जाने की उम्मीद है। अक्टूबर में कई फिल्मी हस्तियों का निधन हिंदी सिनेमा के लिए यह दौर बेहद कठिन साबित हो रहा है। अक्टूबर महीने में कई दिग्गज सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, जिनमें गोवर्धन असरानी, पंकज धीर, सतीश शाह, पीयूष पांडे, राजवीर जवंदा, सचिन चांदवाडे, ऋषभ ठंडन और वरिंदर सिंह जैसे नाम शामिल हैं।