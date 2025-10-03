ऐश्वर्या-अभिषेक ने YouTube के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में किया मुकदमा दायर, 4 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा

एंटरटेनमेंट डेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने बॉलीवुड सितारों की परेशानी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube और Instagram पर AI की मदद से सितारों के डीपफेक वीडियो बनाकर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे उनकी इमेज को नुकसान पहुंचता है। इन झूठे और भ्रामक वीडियो के खिलाफ कई सितारे कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक YouTube चैनल और उनकी पेरेंट कंपनी गूगल के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं। इस केस में कपल ने 4 करोड़ रुपए (लगभग 4,50,000 डॉलर) हर्जाने की मांग की है।
साथ ही, याचिका में कपल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उक्त वीडियो को YouTube से हटाया जाए और भविष्य में इन्हें प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने से रोका जाए। कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि वीडियो का इस्तेमाल किसी भी एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए न किया जा सके।
ऐश्वर्या और अभिषेक ने कोर्ट में बताया कि गूगल और YouTube पर सुरक्षित उपाय (safeguard) होना जरूरी है, ताकि AI के जरिए उनकी आवाज़, छवि या वीडियो का गलत और अश्लील रूप में उपयोग न किया जा सके। कपल का कहना है कि जैसे-जैसे प्लेटफॉर्म AI का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, इसका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है।
कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, YouTube चैनल ने कथित तौर पर कपल की नकारात्मक छवि दिखाने वाले 259 से अधिक वीडियो पोस्ट किए हैं, जिन पर कुल 16.5 मिलियन व्यूज हैं। इनमें सबसे ज्यादा वायरल वीडियो में सलमान खान और ऐश्वर्या राय पूल में दिखाई दे रहे हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यह तय होगा कि वीडियो हटाए जाएँ और हर्जाने की राशि का भुगतान किया जाए या नहीं।