धुरंधर के लिए Akshaye Khanna को मिलेगा ऑस्कर? फिल्म में धांसू एक्टिंग ने लूट ली महफिल

एंटरटेनमेंट डेस्क। अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' के किरदार से दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को अचंभित कर रहे हैं। रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म में उनकी दमदार परफॉर्मेंस को जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं।

आलम यह है कि इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियां भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही हैं। इसी कड़ी में, फिल्ममेकर फराह खान ने तो उन्हें सीधे 'ऑस्कर' तक देने की मांग कर डाली है।

फराह खान ने बताया 'ऑस्कर' का हकदार

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस और उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके एक्टिंग सीक्वेंस भरे पड़े हैं, जिस पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं।

इसी बीच, फिल्ममेकर फराह खान, जिन्होंने अक्षय खन्ना के साथ 'तीस मार खान' (2010) में काम किया था, ने उनकी तारीफ में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खास पोस्ट साझा की।

फराह ने एक फैन एडिट रील पोस्ट की, जिसमें 'धुरंधर' से अक्षय के सीन्स को उनकी अपनी निर्देशित फिल्म 'तीस मार खान' के एक सीन के साथ जोड़ा गया था।

'तीस मार खान' के उस सीन में अक्षय कुमार (आतिश कपूर) को खन्ना के कैरेक्टर को देखते हुए यह कहते सुना जा सकता है, "वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर।"

इस रील पर लिखा था, 'धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल में देखने के बाद हर कोई।'

फराह खान ने इस रील को कैप्शन देते हुए लिखा, 'अक्षय खन्ना सच में ऑस्कर के हकदार हैं।'

फराह खान के इस बयान ने अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे बज को और बढ़ा दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि फराह ने फिल्म देखने के बाद यह बात कही है या उनकी सामान्य तौर पर तारीफ की है।