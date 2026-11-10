एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 'KGF', 'सालार' और 'कांतारा' जैसी भारत की बड़ी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्में देने से लेकर 'महावतार नरसिम्हा' जैसी अलग तरह की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने तक, होम्बले फिल्म्स लगातार भारतीय सिनेमा में नए प्रयोग कर रहा है। 'शरणागति' एक एनिमेशन फिल्म है, जिसे अत्याधुनिक AI मोशन कैप्चर तकनीक की मदद से तैयार किया गया है।

होम्बले फिल्म्स और ट्रांसेंडेंटल फिल्म्स ने साथ मिलकर एक बेहद महत्वाकांक्षी एनिमेटेड फिल्म ‘शरणागति – द लाइफ ऑफ अ सरेंडर्ड सोल’ की घोषणा की है। बता दें कि यह फिल्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के संस्थापक-आचार्य, ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रेरणादायक और असाधारण जीवन की यात्रा पर होने वाली है, जिसमें दर्शक आध्यात्मिक मिशन के लिए उनके समर्पण को देखने के साथ, नजदीक से महसूस कर पाएंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोशन कैप्चर (AI मोशन कैप्चर) तकनीक एक ऐसी चीज है जो इस फिल्म को अन्य फिल्मों से अलग बनाती है। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन के इस्तेमाल से यह नई तकनीक किसी के भी चलने, बोलने या किसी तरह के काम करने की शारीरिक गतिविधियों को डिजिटल एनिमेशन में बदल सकता है। यह तकनीक किरदारों को एनिमेटेड होने के बावजूद असली होने का एहसास कराता है, जिससे हर एक सीन और भी ज्यादा प्रभावशाली बनकर सामने आता है। AI मोशन कैप्चर, कैमरे द्वारा कैद की गई इंसानी गतिविधियों की मदद से अपना काम करता है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से बॉडी पोजीशन को पहचाना और ट्रैक किया जाता है, साथ ही हावभाव से लेकर चेहरे के एक्सप्रेशन तक को आकार देने में मदद मिलती है।

आगे इन गतिविधियों वाले डाटा को डिजिटल एनीमेशन में तब्दील किया जाता है, जिसके बाद 3D कैरेक्टर के स्केलेटन पर इसकी मैपिंग की जाती है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, किरदार जिसे एनिमेट किया गया होता है वह इंसानों की तरह हर गतिविधि को दोहरा पाता है। कुछ स्टेप्स के बाद बनाया गया एनिमेशन असल और असरदार नजर आने लगता है, और यह तकनीक एक ऐसा शानदार विजुअल अनुभव देती है, जिसमें तकनीक, एनिमेशन और आध्यात्मिक कहानियों का नया मेल एक साथ देखने को मिलता है। होम्बले फिल्म्स भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है, ने बीते कुछ सालों में बिना रुके ऐसी कुछ कहानियां दर्शकों को फिल्मों के जरिए सुनाई है, जिसके उसने कहानियों को पेश करने की पुरानी धारणाओं को चुनौती दी हैं। इस तरह से बैनर तले बनी फिल्में फिल्ममेकिंग के दायरे को हर गुजरते वक्त के साथ बड़ा कर रही हैं। बैनर ने हमेशा दर्शकों के सामने बेहद अनोखे कंटेंट पेश किए हैं और इसके पीछे का मकसद केवल इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सोच है। इस बैनर ने हमेशा से अच्छी कहानियों को न सिर्फ अपना समर्थन दिया है बल्कि दर्शकों को ऐसा सिनेमाई अनुभव हर बार दिया है, जिसे देश और दुनिया में मौजूद हर फिल्म लवर द्वारा बेहद सराहा जाता है। भारत के कुछ सबसे बड़े पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर को प्रोड्यूस करने वाला यह बैनर, दर्शकों को KGF फ्रेंचाइजी, सालार और कांतारा के अलावा महावतार नरसिम्हा के जरिए भारत की सबसे बड़ी एनिमेशन फिल्म से चुका है। इस तरह से होम्बले फिल्म्स इंडस्ट्री को लगातार नए प्रयोग के साथ आगे बढ़ाने में अहम किरदार निभा रहा है। इतना ही नहीं, 'कांतारा' फ्रेंचाइजी के जरिए होम्बाले फिल्म्स ने भूत कोला जैसी स्थानीय लोक परंपरा और संस्कृति को देशभर के दर्शकों से रूबरू कराया है। अलग तरह की कहानियों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी विषयवस्तु को बड़े पर्दे पर लाने का यही जुनून होम्बले फिल्म्स की पहचान और सोच को दर्शाता है।