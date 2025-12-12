मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    New Year से पहले जरूर देख लें ये 8 शानदार फिल्में, जीने का मजा हो जाएगा दोगुना

    नया साल आने वाला है, और ऐसे में हर कोई कुछ बेहतरीन फिल्में देखकर अपनी मूड लिस्ट फ्रेश करना चाहता है। अगर आप भी वीकेंड या छुट्टियों में देखने के लिए परफेक्ट मूवीज़ ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए 8 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें नए साला से पहले जरूर देखना चाहिए।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 01:38:41 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 02:19:13 PM (IST)
    New Year से पहले जरूर देख लें ये 8 शानदार फिल्में, जीने का मजा हो जाएगा दोगुना
    नए साल से पहले जरूर देख लें ये 8 शानदार फिल्में।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। नया साल आने वाला है, और ऐसे में हर कोई कुछ बेहतरीन फिल्में देखकर अपनी मूड लिस्ट फ्रेश करना चाहता है। अगर आप भी वीकेंड या छुट्टियों में देखने के लिए परफेक्ट मूवीज़ ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए 8 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें New Year से पहले जरूर देखना चाहिए। ये फिल्में न सिर्फ एंटरटेन करेंगी, बल्कि आपको नए साल की नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी भी देंगी।

    1. 3 Idiots

    दोस्ती, सपने और लाइफ लेकर सीख देने वाली यह फिल्म हर किसी को मोटिवेट करती है। साल खत्म होने से पहले इसे देखना एक बेहतरीन आइडिया है।

    2. Zindagi Na Milegi Dobara

    यह फिल्म आपको सिखाती है कि जिंदगी को खुलकर कैसे जीना है। नए साल की शुरुआत पॉजिटिविटी और एडवेंचर से भरने के लिए इसे जरूर देखें।

    3. Chak De India

    स्पोर्ट्स ड्रामा और टीमवर्क का शानदार कॉम्बिनेशन। यह फिल्म नए साल के लिए प्रेरणा देती है कि हार मानना विकल्प नहीं है।

    4. Barfi

    लव, इमोशन्स और खूबसूरत कहानी से भरी यह फिल्म दिल को छू जाती है। नया साल शुरू होने से पहले इसे देखना आपकी भावनाओं को शांत कर देगा।

    5. Taare Zameen Par

    संवेदनशील कहानी और शानदार संदेश वाली यह फिल्म दिल को छू लेते है। इसे देखकर आप आत्म-चिंतन जरूर करेंगे।

    6. Yeh Jawaani Hai Deewani

    दोस्ती, प्यार और यात्रा यह फिल्म हर बार दिल जीत लेती है। नए साल से पहले इसे देखने से आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो सकती है।

    7. The Sky Is Pink

    यह फिल्म आपको परिवार, रिश्तों और जिंदगी की अहमियत समझाती है। इमोशनल और इंस्पिरेशनल दोनों।

    8. Lagaan

    ड्रामा, स्पोर्ट्स और जबरदस्त उत्साह की डोज़। यह फिल्म लड़ने का हौसला देती है और नए साल के लिए एनर्जी से भर देती है।

    इन फिल्मों में इमोशन्स, मोटिवेशन, दोस्ती, प्यार और जिंदगी की सीख सब कुछ है। New Year आने से पहले अगर आप इन्हें अपनी मूवी लिस्ट में शामिल कर लें, तो आपकी 2025 की एंडिंग और भी खूबसूरत बन जाएगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.