Bigg Boss 19: Salman Khan ले रहे हैं 150 से 200 करोड़ की फीस? भाईजान की फीस पर मेकर्स ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क। रियलिटी शो बिग बॉस 19 जैसे ही शुरू हुआ, सलमान खान की फीस और उनके बायस्ड बिहेवियर को लेकर चर्चा तेज हो गई। इस बार खबरें आईं कि सलमान खान शो के लिए मोटी रकम वसूल रहे हैं और कुछ कंटेस्टेंट्स जैसे अमाल मलिक (Amaal Mallik) और कुनिका सदानंद (Kunika Sadanand) के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं। अब शो के मेकर्स ने इस पर पहली बार खुलकर बात की है।

क्या वाकई बायस्ड हैं सलमान खान? शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि सलमान खान के बायस्ड होने की बातें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि घर के अंदर क्या हो रहा है और कंटेस्टेंट्स किस स्थिति में हैं, सलमान खान इस पर पूरी तरह नजर रखते हैं।

उनका अपना एक नजरिया होता है और हमारा, बतौर क्रिएटर्स, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। साथ ही हमें ऑडियंस का लगातार फीडबैक भी मिलता रहता है। इन्हीं सब बातों को मिलाकर हम वीकेंड के एपिसोड तैयार करते हैं। सलमान खान की फीस को लेकर क्या बोले मेकर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान बिग बॉस 19 के लिए 150 से 200 करोड़ रुपये तक की फीस ले रहे हैं। इस पर प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट सलमान खान और JioCinema के बीच है, इसलिए मुझे सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तय है जो भी अफवाहें हैं, वह हर पैसे के हकदार हैं। जब तक वह वीकेंड पर शो होस्ट कर रहे हैं, मैं खुश हूं।