धर्मेंद्र और प्रकाश कौर : 71 साल के सफर की दास्तान, हर उतार-चढ़ाव में कायम रही यह 'अटूट प्रेमकहानी'

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की जिंदगी जितनी फिल्मों में चमकी, निजी जीवन में वह उतने ही मजबूत स्तंभ बनकर परिवार के साथ खड़े रहे। दो शादियों के बावजूद उन्होंने अपने पहले परिवार से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। जहां उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी हमेशा सुर्खियों में रहीं, वहीं प्रकाश कौर हमेशा पर्दे से दूर रहीं. लेकिन 71 वर्षों तक धर्मेंद्र के साथ उनका संबंध बिल्कुल अडिग रहा।

लाइमलाइट से दूर लेकिन दिल में गहरा प्रेम कुछ समय पहले जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए थे, प्रकाश कौर का रोता हुआ वीडियो सामने आया था। उसमें उनका दर्द और प्रेम साफ दिखाई देता था। यह वही संबंध था जो लाइमलाइट से भले दूर रहा, लेकिन अपनी गहराई में बेहद मजबूत था. शांत, सहनशील और पूरी तरह समर्पित।

कम उम्र में शादी, फिर शुरू हुआ संघर्षों का सफर धर्मेंद्र ने फिल्मों में कदम रखने से पहले, 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। यह अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही वे सनी देओल के पिता बन चुके थे। फिल्मों में आने के बाद बाकी बच्चों बॉबी देओल, अजीता और विजेता का जन्म हुआ। जहां धर्मेंद्र अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, वहीं प्रकाश कौर बच्चों की परवरिश में लगी रहीं। परिवार को संभाले रखीं प्रकाश कौर बॉलीवुड में सफलता ने धर्मेंद्र को एक बड़ा सितारा बनाया, लेकिन प्रकाश कौर हमेशा पीछे रहकर परिवार की नींव मजबूत करती रहीं। धर्मेंद्र कई मौकों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि प्रकाश कौर ने पूरे परिवार को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।