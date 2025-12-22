Dhurandhar Collection Day 17: तीसरे वीकेंड में भी धुरंधर का दबदबा, 555 करोड़ के पार पहुंची कमाई, तोड़ दिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे वीकेंड को भी मजबूती के साथ खत्म करने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार से रविवार के बीच फिल्म ने भारत में करीब 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा किसी भी हिंदी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसे अब रणवीर सिंह की यह फिल्म लगातार दोहराती नजर आ रही है।

ओपनिंग डे पर ही दिए थे बड़े संकेत आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन करीब 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। तब माना जा रहा था कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी, लेकिन जिस रफ्तार से इसने रिकॉर्ड तोड़े, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा साबित हुई। अब यह कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है।