Dhurandhar Collection Day 17: तीसरे वीकेंड में भी धुरंधर का दबदबा, 555 करोड़ के पार पहुंची कमाई, तोड़ दिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे वीकेंड को भी मजबूती के साथ खत्म करने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार से रविवार के बीच फिल्म ने भारत में करीब 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा किसी भी हिंदी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसे अब रणवीर सिंह की यह फिल्म लगातार दोहराती नजर आ रही है।
ओपनिंग डे पर ही दिए थे बड़े संकेत
आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन करीब 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। तब माना जा रहा था कि फिल्म अच्छा कारोबार करेगी, लेकिन जिस रफ्तार से इसने रिकॉर्ड तोड़े, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा साबित हुई। अब यह कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है।
तीसरे हफ्ते में भी कमाई की रफ्तार तेज
धुरंधर ने पहले 16 दिनों में भारत में 517 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया। खासतौर पर तीसरे शनिवार को फिल्म ने शानदार उछाल दिखाया और शुक्रवार के मुकाबले 52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 34.50 करोड़ रुपये कमा लिए। रविवार को ऑक्यूपेंसी और बेहतर रही, जिससे कलेक्शन में और इजाफे की उम्मीद जताई गई।
17वें दिन भी मजबूत प्रदर्शन
सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 17वें दिन करीब 38.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही भारत में इसका कुल कलेक्शन लगभग 555.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस दौरान धुरंधर ने गदर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इसने पठान को भी पछाड़ दिया है और अब एनिमल के रिकॉर्ड को चुनौती देती नजर आ रही है।
खास बात यह है कि एनिमल और पठान को डब वर्जन का भी फायदा मिला था, जबकि धुरंधर यह कारनामा बिना उस सपोर्ट के कर रही है। इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का दूसरा भाग मार्च 2026 में रिलीज होने की तैयारी में है।
इसे भी पढ़ें- अक्षय कुमार का 'Haiwaan' अवतार... लंबी दाढ़ी और बालों में पहचानना हुआ मुश्किल, सैफ अली खान के साथ फिर मचाएंगे पर्दे पर तहलका