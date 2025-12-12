मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गल्फ देशों में Dhurandhar बैन, लेकिन पाक हुआ फैन, फिल्म के कई सीन देख पाकिस्तानी हुए मुरीद

    Dhurandhar Movie: फिल्म जहां एक ओर बॉक्स ऑफिस पर तारीफें बटोर रही है, वहीं दूसरी ओर आलोचनाओं और विवादों से भी घिरी हुई है। कुछ देशों में इसे बैन तक कर दिया गया है और कई जगह इसे ‘एंटी-पाकिस्तानी मूवी’ करार दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन आरोपों के कारण फिल्म विवादों में है, वहीं पाकिस्तानी इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 03:52:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 03:52:51 PM (IST)
    गल्फ देशों में Dhurandhar बैन, लेकिन पाक हुआ फैन, फिल्म के कई सीन देख पाकिस्तानी हुए मुरीद
    फिल्म के कई सीन देख पाकिस्तानी हुए मुरीद। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    HighLights

    1. इस वक्त ग्लोबल सुर्खियों में Dhurandhar
    2. गल्फ देशों में बैन तक कर दिया गया है
    3. पाकिस्तानी दर्शकों ने फिल्म को सराहा

    एंटरटेनमेंट डेस्क। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) इस वक्त ग्लोबल सुर्खियों में है। फिल्म जहां एक ओर बॉक्स ऑफिस पर तारीफें बटोर रही है, वहीं दूसरी ओर आलोचनाओं और विवादों से भी घिरी हुई है। कुछ देशों में इसे बैन तक कर दिया गया है और कई जगह इसे ‘एंटी-पाकिस्तानी मूवी’ करार दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन आरोपों के कारण फिल्म विवादों में है, वहीं पाकिस्तान के दर्शक इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं।

    पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ की तारीफ

    5 दिसंबर को रिलीज हुई इस मल्टीस्टारर फिल्म—जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे शामिल हैं को न सिर्फ भारतीय दर्शक पसंद कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में भी इसे काफी सराहा जा रहा है। फिल्म में दिखाया गया कराची का ल्यारी इलाका पाकिस्तानियों को इतना वास्तविक लगा कि कई लोग यह मान बैठे कि शूटिंग सचमुच कराची में हुई होगी।


    असल में कहां शूट हुई फिल्म?

    फिल्म में दिखाया गया ल्यारी क्षेत्र वास्तव में पंजाब के लुधियाना के खेड़ा गांव में शूट हुआ है। सेट और प्रोडक्शन डिज़ाइन की सटीकता ने पाकिस्तान के दर्शकों को हैरान कर दिया। कराची के निवासी तक इसे देखकर दंग रह गए कि भारतीय टीम ने कराची के पुराने शहर की बारीकियों को इतना वास्तविक कैसे दिखाया।

    कराची के टैक्स वकील ने की खुले दिल से तारीफ

    कराची के टैक्स वकील और लेखक सादिक सुलेमान ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि “माशाल्लाह, क्या कमाल की फिल्म है। कराची और आसपास के पुराने इलाकों को जिस परफेक्शन से दिखाया गया है, वह सोच से परे है। मैंने कुछ सीन अपने माता-पिता को भी दिखाए, जो 60 के दशक में मीठादार और खरादर इलाके में रहते थे। उन्हें भी यह बिल्कुल असली लगा।”

    यह भी पढ़ें- New Year से पहले जरूर देख लें ये 8 शानदार फिल्में, जीने का मजा हो जाएगा दोगुना

    आदित्य धर की रिसर्च और निर्देशन ने जीता दिल

    सादिक सुलेमान ने फिल्म की शोध टीम और निर्देशक आदित्य धर को विशेष श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि कराची की छोटी-छोटी डिटेल्स पर दिया गया ध्यान “परफेक्शन का नमूना” है। उन्होंने कलाकारों की भी तारीफ की अक्षय खन्ना को उन्होंने “बेहद प्रभावी बेरहम डकैत” बताया, जबकि संजय दत्त को “चौधरी असलम के किरदार में बिल्कुल फिट” बताया। सादिक सुलेमान ने यह भी खुलासा किया कि 2010 में उनकी मुलाकात असली चौधरी असलम से हुई थी, इसलिए वे ऑन-स्क्रीन प्रस्तुति की वास्तविकता को भली-भांति समझ पाए।

    बावजूद विवादों के, ‘धुरंधर’ ने सरहदों के पार भी दिल जीता है। फिल्म की डिटेलिंग, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय ने न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी दर्शकों को भी प्रभावित किया है, जिससे यह साबित होता है कि सिनेमा सीमाओं से बड़ा होता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.