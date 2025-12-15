मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    थिएटर कम, लेकिन क्रेज फुल… कश्मीर में ‘धुरंधर’ को मिल रहा जबरदस्त प्यार, सीमित सीटों के बावजूद हाउसफुल

    Dhurandhar: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म को जम्मू-कश्मीर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े महानगरों और विदेशी बाजारों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं। कश्मीर में सिनेमाघरों की सीमित संख्या के बावजूद शोपियां और पुलवामा जैसे इलाकों में फिल्म के शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 06:47:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 06:47:15 PM (IST)
    थिएटर कम, लेकिन क्रेज फुल… कश्मीर में ‘धुरंधर’ को मिल रहा जबरदस्त प्यार, सीमित सीटों के बावजूद हाउसफुल
    कश्मीर में ‘धुरंधर’ को मिल रहा जबरदस्त प्यार।

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर में चल रही धुरंधर की सुनामी
    2. शोपियां-पुलवामा में हाउसफुल चल रहे शो
    3. रणवीर सिंह की फिल्म पर दर्शकों का प्यार

    एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए यह साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी और दमदार प्रस्तुति दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती है। फिल्म में पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति से लेकर 26/11 हमले की साजिश तक को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। भले ही गल्फ देशों में फिल्म पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका असर इसकी कमाई पर नजर नहीं आ रहा।

    कश्मीर में भी धुरंधर का जलवा

    रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म को जम्मू-कश्मीर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े महानगरों और विदेशी बाजारों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं। कश्मीर में सिनेमाघरों की सीमित संख्या के बावजूद शोपियां और पुलवामा जैसे इलाकों में फिल्म के शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी दर्शक थिएटर्स तक पहुंच रहे हैं।


    सीमित सीटें, लेकिन दर्शकों की भरमार

    कश्मीर में लंबे समय से मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों की कमी रही है, जिसकी वजह से वहां नई फिल्मों का अनुभव सीमित रहता है। ऐसे माहौल में ‘धुरंधर’ को जो प्यार मिला है, वह खास माना जा रहा है। जिन इलाकों में पहले सिनेमाघरों में दर्शक कम पहुंचते थे, वहां अब सीटें फुल चल रही हैं।

    यह भी पढ़ें- कौन था रहमान डकैत? 13 साल में अपराध, मां की हत्या और अंडरवर्ल्ड की बादशाहत, जानें Inside Story

    कमाई के आंकड़े

    बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की रफ्तार तेज बनी हुई है। ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में करीब 552 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, जबकि भारत में इसकी कमाई 364 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 700 से 800 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा छू सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.