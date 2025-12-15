थिएटर कम, लेकिन क्रेज फुल… कश्मीर में ‘धुरंधर’ को मिल रहा जबरदस्त प्यार, सीमित सीटों के बावजूद हाउसफुल

एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए यह साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी और दमदार प्रस्तुति दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती है। फिल्म में पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति से लेकर 26/11 हमले की साजिश तक को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। भले ही गल्फ देशों में फिल्म पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका असर इसकी कमाई पर नजर नहीं आ रहा।

कश्मीर में भी धुरंधर का जलवा रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म को जम्मू-कश्मीर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े महानगरों और विदेशी बाजारों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं। कश्मीर में सिनेमाघरों की सीमित संख्या के बावजूद शोपियां और पुलवामा जैसे इलाकों में फिल्म के शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी दर्शक थिएटर्स तक पहुंच रहे हैं।