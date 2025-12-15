थिएटर कम, लेकिन क्रेज फुल… कश्मीर में ‘धुरंधर’ को मिल रहा जबरदस्त प्यार, सीमित सीटों के बावजूद हाउसफुल

एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए यह साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी और दमदार प्रस्तुति दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती है। फिल्म में पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति से लेकर 26/11 हमले की साजिश तक को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। भले ही गल्फ देशों में फिल्म पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका असर इसकी कमाई पर नजर नहीं आ रहा।
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म को जम्मू-कश्मीर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े महानगरों और विदेशी बाजारों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं। कश्मीर में सिनेमाघरों की सीमित संख्या के बावजूद शोपियां और पुलवामा जैसे इलाकों में फिल्म के शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी दर्शक थिएटर्स तक पहुंच रहे हैं।
कश्मीर में लंबे समय से मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों की कमी रही है, जिसकी वजह से वहां नई फिल्मों का अनुभव सीमित रहता है। ऐसे माहौल में ‘धुरंधर’ को जो प्यार मिला है, वह खास माना जा रहा है। जिन इलाकों में पहले सिनेमाघरों में दर्शक कम पहुंचते थे, वहां अब सीटें फुल चल रही हैं।
बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की रफ्तार तेज बनी हुई है। ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में करीब 552 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, जबकि भारत में इसकी कमाई 364 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 700 से 800 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा छू सकती है।