    2025 में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहीं ये 10 हिंदी Web Series, देख‍िए IMDb की टॉप 10 लिस्‍ट

    साल 2025 में कई हिंदी वेब सीरीज़ ने अपनी शानदार स्टोरीटेलिंग से दर्शकों का दिल जीता। इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने हर साल की तरह इस बार भी 2025 की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की टॉप-10 लिस्ट जारी कर दी है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:50:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:50:49 PM (IST)
    
    

    
    
    

    एंटरटेनमेंट डेस्क। आज के डिजिटल दौर में, दर्शक कोई भी फिल्म या वेब सीरीज देखने से पहले उसकी IMDb रेटिंग जरूर देखते हैं, खासकर थ्रिलर और क्राइम ड्रामा के लिए अच्छी रेटिंग 'मस्ट-वॉच' का संकेत होती है।

    इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने हर साल की तरह इस बार भी 2025 की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की टॉप-10 लिस्ट जारी कर दी है। आइए देखते हैं कि 2025 में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहीं टॉप-10 वेब सीरीज की लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं।

    IMDb Most Popular Hindi Web Series 2025 - Top 10 List

    IMDb के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा पसंद की गई टॉप 10 वेब सीरीज ये हैं-

    1. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads Of Bollywood) – Netflix

    2. ब्लैक वारंट (Black Warrant) – Netflix

    3. पाताल लोक सीजन 2 (Pataal Lok 2) – Prime Video

    4. मंडाला मर्डर्स (Mandala Murders) – Netflix

    5. खौफ (Khauf) – Prime Video

    6. स्पेशल ओप्स सीजन 2 (Special Ops Season 2) – Jio Hotstar

    7. खाकी: द बंगाल चैप्टर (Khakee: The Bengal Chapter) – Netflix

    8. द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man 3) – Prime Video

    9. क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 (Criminal Justice Season 4) – Jio Hotstar

    इनके आधार पर दर्शक आसानी से इस साल की सबसे ज्यादा देखी गई और पसंद की गई वेब सीरीज़ घर बैठे स्ट्रीम कर सकते हैं।

    आर्यन खान की सीरीज रही नंबर-1

    2025 की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बनी ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’, जो IMDb लिस्ट में नंबर-1 पर रही। इस सीरीज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.6/10 की मजबूत रेटिंग मिली है।


