14 साल की शादी के बाद अलग हुए जय भानुशाली और माही विज, जॉइंट स्टेटमेंट में कही दिल की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क: अभिनेता जय भानुशाली और माही विज ने आधिकारिक तौर पर अपने सेपरेशन (Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce) की पुष्टि कर दी है। बीते कुछ महीनों से उनके तलाक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब दोनों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने फैसले का ऐलान किया है। जय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक जॉइंट स्टेटमेंट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते की स्थिति स्पष्ट की।

स्टेटमेंट में जय भानुशाली ने लिखा कि उन्होंने जिंदगी के इस मोड़ पर अलग-अलग रास्ते चुनने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद वे एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा उनके फैसलों की बुनियाद रही है। अपने बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए वे बेहतरीन माता-पिता और अच्छे दोस्त बने रहने का वादा करते हैं।

जय और माही ने यह भी साफ किया कि उनके अलग होने की कहानी में कोई विलेन या नकारात्मकता नहीं है। दोनों ने कहा कि वे ड्रामा की बजाय शांति और समझदारी को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने आगे भी एक-दूसरे का सम्मान करने, सपोर्ट करने और दोस्त बने रहने की बात दोहराई। साथ ही, लोगों से भी उनके फैसले का सम्मान करने और उन्हें प्यार व दया देने की अपील की। 2011 में की थी शादी गौरतलब है कि जय भानुशाली और माही विज ने 11 नवंबर 2011 को शादी की थी। वे तीन बच्चों के माता-पिता हैं। बेटी तारा का जन्म 2019 में हुआ था, जबकि राजवीर और खुशी को उन्होंने 2017 में गोद लिया था।