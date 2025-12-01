कभी बोल्डनेस से मचाती थी तहलका, आज बदल गया Jhalak Dikhla Ja एक्ट्रेस का पूरा लुक

मनोरंजन डेस्क। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'अक्सर' में अपनी अदाकारी और ख़ासकर ज़बरदस्त बोल्डनेस के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री उदिता गोस्वामी ने भले ही बड़े पर्दे से दूरी बना ली हो, लेकिन आज भी लोग उन्हें नहीं भूले हैं। इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म का गाना 'झलक दिखला जा' उस दौर का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। हिमेश रेशमिया द्वारा गाया गया यह गाना आज भी पार्टियों की शान है और इसने उदिता गोस्वामी को अपार लोकप्रियता दिलाई थी।

'अक्सर' की रिलीज के बाद उदिता की बोल्डनेस ने खूब सुर्खियां बटोरीं, और वह रातोंरात युवाओं के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं। हालांकि, एक वक्त पर फिल्मी दुनिया में अच्छी-खासी पहचान बनाने के बाद उदिता ने अचानक इंडस्ट्री से किनारा कर लिया।