कभी बोल्डनेस से मचाती थी तहलका, आज बदल गया Jhalak Dikhla Ja एक्ट्रेस का पूरा लुक

मनोरंजन डेस्क। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'अक्सर' में अपनी अदाकारी और ख़ासकर ज़बरदस्त बोल्डनेस के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री उदिता गोस्वामी ने भले ही बड़े पर्दे से दूरी बना ली हो, लेकिन आज भी लोग उन्हें नहीं भूले हैं। इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म का गाना 'झलक दिखला जा' उस दौर का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। हिमेश रेशमिया द्वारा गाया गया यह गाना आज भी पार्टियों की शान है और इसने उदिता गोस्वामी को अपार लोकप्रियता दिलाई थी।
'अक्सर' की रिलीज के बाद उदिता की बोल्डनेस ने खूब सुर्खियां बटोरीं, और वह रातोंरात युवाओं के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं। हालांकि, एक वक्त पर फिल्मी दुनिया में अच्छी-खासी पहचान बनाने के बाद उदिता ने अचानक इंडस्ट्री से किनारा कर लिया।
अपनी बोल्डनेस से तहलका मचाने वाली उदिता ने अब अपनी लाइफ़स्टाइल में बड़ा बदलाव किया है। 20 साल बाद, भले ही उनका अंदाज़ बदल गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और फिटनेस को बेहतरीन तरीक़े से मेंटेन रखा है। उदिता सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपने लेटेस्ट फोटो और वीडियो पोस्ट करती हैं। अब वह एक शौकीन डीजे (DJ) के तौर पर एंटरटेनमेंट की फील्ड में एक्टिव हैं। उनकी ये नई भूमिका उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में अक्सर देखने को मिलती है।
उदिता 'अक्सर' के अलावा 'पाप' और 'जहर' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।
मोहित सूरी से शादी और भट्ट परिवार से रिश्ता
उदिता गोस्वामी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने फिल्ममेकर मोहित सूरी से शादी की है। लंबे समय तक डेटिंग के बाद, इस कपल ने 2013 में शादी की थी और अब वे दो प्यारे बच्चों के माता-पिता हैं।
मोहित सूरी का बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट से काफ़ी क़रीबी रिश्ता है। इस नाते, उदिता गोस्वामी, अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता इमरान हाशमी की भाभी लगती हैं, जो उन्हें भट्ट परिवार का एक अभिन्न अंग बनाता है।
