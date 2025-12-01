कांतारा फेम Rishab Shetty ने दी Ranveer Singh को वॉर्निंग, नकल उतारने पर उंगली उठाकर कहा- 'मत करो'

एंटरटेनमेंट डेस्क। IFFI 2025 के मंच पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) द्वारा कांतारा चैप्टर 1 के दैव्य एक्ट की नकल करने को लेकर जारी विवाद अब और गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरम हो गया है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि एक्टर–फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने स्टेज पर जाने से पहले ही रणवीर को संकेत देकर ऐसा न करने की हिदायत दी थी।

नया वीडियो आया सामने – ऋषभ ने पहले ही रोका था सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में रणवीर, ऋषभ शेट्टी से मिलते दिखाई देते हैं। दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं, और तभी ऋषभ उंगली उठाकर मुस्कराहट के साथ रणवीर को कुछ इशारा करते हैं जो साफ तौर पर ‘ऐसा मत करना’ जैसा लगता है। इसके बावजूद रणवीर ने स्टेज पर जाकर दैव्य एक्ट की नकल उतारी, जिसके बाद दर्शकों और नेटिजन्स से उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी।