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King Song Relesed: शाहरुख खान ने बर्थडे पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट, मूवी ‘किंग’ का पहला गाना ‘तू मिल जाए’, हुआ रिलीज

King Song Relesed: रोमांस, एक्शन और दहशत के साथ यह गाना तीनों के अनोखे मेल के संग किंग का अलग पक्ष दर्शकों के सामने लाता है। कहना होगा कि म्यूजिक से परे यह फिल्म के कई शेड से पर्दा उठा रहा है।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 02:20:32 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 02:36:40 PM (IST)
King Song Relesed: शाहरुख खान ने बर्थडे पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट, मूवी ‘किंग’ का पहला गाना ‘तू मिल जाए’, हुआ रिलीज
किंग फिल्‍म का पहला गाना रिलीज।

HighLights

  1. अर्जित सिंह के साथ मिलकर ग्लोबल पॉप सेंसेशन एड शीरन ने लाया है।
  2. ऐसा म्यूज़िकल कोलैबोरेशन है, जो दो अलग दुनिया को जोड़ रहा है।
  3. बता दें कि इस गाने में मधुबंती बागची ने अपना जादुई टच दिया है।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान के फैंस के लिए इससे बेहतर बर्थडे सरप्राइस नहीं हो सकता! सुपरस्टार ने अपनी अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर किंग से पहले गाने "तू मिल जाए", से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि इस गाने को लेकर आने के लिए म्यूजिक और सिनेमा की दुनिया के कुछ रोमांचक नाम एक साथ आए हैं।

दरअसल, इस गाने के लिए ग्लोबल म्यूज़िक कोलैबोरेशन देखने मिला है, जिसके तहत अर्जित सिंह की शानदार आवाज और एड शीरन का अनोखा रैप स्टाइल साथ आया है। इसके साथ ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऑन स्क्रीन जोड़ी भी, इस गाने में एक बार फिर देखने मिल रही है।


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म्यूजिक वीडियो किंग की दुनिया की झलक दिखाता है, जिसकी शुरुआत शाहरुख खान के डायलॉग "मैं कातिल नहीं आशिक हूं और निशान मेरा माशूका, और वह आशिक ही क्या जो दिल चीर ना दे" से होती है, जिससे तुरंत ही उनके किरदार के लिए एक टोन सेट हो जाता है।

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आगे जो सुनने मिलता है वह है पैपी रोमांटिक डांस ट्रैक, जिसे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अर्जित सिंह के साथ मिलकर ग्लोबल पॉप सेंसेशन एड शीरन ने लाया है। यह एक ऐसा म्यूज़िकल कोलैबोरेशन है, जो दो अलग दुनिया को जोड़ रहा है। बता दें कि इस गाने में मधुबंती बागची ने अपना जादुई टच दिया है।

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रोमांस, एक्शन और दहशत के साथ यह गाना तीनों के अनोखे मेल के संग किंग का अलग पक्ष दर्शकों के सामने लाता है। कहना होगा कि म्यूजिक से परे यह फिल्म के कई शेड से पर्दा उठा रहा है।

'तू मिल जाए' गाना कई तरह के क्रिएटिव टैलेंट्स को साथ लेकर आया है, और इस तरह से इसे सचिन-जिगर ने कंपोज किया है, कुमार के लिरिक्स हैं, पीयूष-शाजिया ने कोरियोग्राफी की है, जबकि एड शीरन ने इसका इंग्लिश रैप लिखा है।

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म्यूजिक वीडियो शाहरुख खान के पावरफुल डायलॉग के साथ खत्म होता है, "इस बार दिल में आग लगी है, अब दुनिया जलाए बिना मानेगा नहीं"। इसके साथ फोकस को वापस उस किंग को परिभाषित करने वाले ऑरा और इंटेंसिटी पर आते हुए देखा जा सकता है।

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शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। अब ‘तू मिल जाए’ गाने में दोनों की वही पुरानी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।