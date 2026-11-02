King Song Relesed: शाहरुख खान ने बर्थडे पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट, मूवी ‘किंग’ का पहला गाना ‘तू मिल जाए’, हुआ रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान के फैंस के लिए इससे बेहतर बर्थडे सरप्राइस नहीं हो सकता! सुपरस्टार ने अपनी अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर किंग से पहले गाने "तू मिल जाए", से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि इस गाने को लेकर आने के लिए म्यूजिक और सिनेमा की दुनिया के कुछ रोमांचक नाम एक साथ आए हैं।

दरअसल, इस गाने के लिए ग्लोबल म्यूज़िक कोलैबोरेशन देखने मिला है, जिसके तहत अर्जित सिंह की शानदार आवाज और एड शीरन का अनोखा रैप स्टाइल साथ आया है। इसके साथ ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऑन स्क्रीन जोड़ी भी, इस गाने में एक बार फिर देखने मिल रही है।

म्यूजिक वीडियो किंग की दुनिया की झलक दिखाता है, जिसकी शुरुआत शाहरुख खान के डायलॉग "मैं कातिल नहीं आशिक हूं और निशान मेरा माशूका, और वह आशिक ही क्या जो दिल चीर ना दे" से होती है, जिससे तुरंत ही उनके किरदार के लिए एक टोन सेट हो जाता है। आगे जो सुनने मिलता है वह है पैपी रोमांटिक डांस ट्रैक, जिसे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अर्जित सिंह के साथ मिलकर ग्लोबल पॉप सेंसेशन एड शीरन ने लाया है। यह एक ऐसा म्यूज़िकल कोलैबोरेशन है, जो दो अलग दुनिया को जोड़ रहा है। बता दें कि इस गाने में मधुबंती बागची ने अपना जादुई टच दिया है।