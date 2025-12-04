नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक ओनिर को मिला सम्मान, फिल्मों से किया LGBTQ कम्यूनिटी को सपोर्ट, बदला सिनेमा का नजरिया

मेरी खबरें
    Onir (Anirban Dhar): भारतीय फिल्म और टेलीविजन के जाने-माने निर्देशक और लेखक ओनिर (अनिरबन धर) को भारतीय सिनेमा में LGBTQ समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में उनके इस अमूल्य योगदान का जश्न मनाने के लिए हाल ही में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय फिल्म और टेलीविजन के जाने-माने निर्देशक और लेखक ओनिर (अनिरबन धर) को भारतीय सिनेमा में LGBTQ समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। उनकी एक उल्लेखनीय फिल्म 'माई ब्रदर...निखिल' एड्स और समलैंगिक संबंधों पर आधारित है, जो डोमिनिक डिसूजा के जीवन को दर्शाती है।

    इसके अलावा, उनकी फिल्म 'आई एम' ने नेशनल अवॉर्ड सहित कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी जीते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके इस अमूल्य योगदान का जश्न मनाने के लिए हाल ही में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

    फिल्मों से LGBTQ समुदाय का करते हैं समर्थन

    ओनिर का जन्म भूटान के साम्ची में हुआ था, जबकि उनके माता-पिता बंगाल से थे। अनिरबन धर के रूप में जन्मे ओनिर ने अपना अधिकांश जीवन सिनेमा देखने में बिताया। जब उनका परिवार कोलकाता ट्रांसफर हुआ, तब उन्होंने इस जुनून को एक सफल करियर में बदल दिया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी दो फिल्में, 'माई ब्रदर...निखिल' और 'आई एम' विशेष रूप से सराही गईं।


    ओनिर के योगदान को मिली तारीफ

    यह शाम तब और भी यादगार बन गई जब लिविंगस्टन के मेयर एड मीनहार्ट और काउंसिल सदस्य केतन भूपटानी ने ओनिर को आधिकारिक टाउनशिप साइटेशन (Official Township Citation) से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें फिल्मों के माध्यम से विजिबिलिटी (दृश्यता), इक्वालिटी (समानता) और कम्पैशन (करुणा) को बढ़ावा देने के उनके शानदार काम को पहचान देने के लिए दिया गया।

    मेयर मीनहार्ट ने ओनिर की तारीफ करते हुए उन्हें एक 'सच्चा पथप्रदर्शक' (True Trailblazer) बताया, जिनकी हिम्मत और रचनात्मकता ने दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, "लिविंगस्टन के लिए एक ऐसे दूरदर्शी की मेजबानी करना सम्मान की बात है जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत तब सबसे ज्यादा चमकती है और मायने रखती है, जब वह विविधता का जश्न मनाती है।"

    मेनस्ट्रीम सिनेमा को दी नई दिशा

    यह अवॉर्ड ओनिर को कनाडा के इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में आइकन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड उन्हें लगातार ऐसे सिनेमा के लिए मिला है जो सीमाओं को तोड़ता है, कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजों को सामने लाता है, और उन मुद्दों पर बातचीत शुरू करता है जो अक्सर मेनस्ट्रीम से बाहर रह जाते हैं।

