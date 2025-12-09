Weekly Releases: हफ्तेभर मिलेगा एंटरटेनमेंट का महा डोज, थिएटर्स से लेकर OTT तक रिलीज होंगी ये नई फिल्में

मेरी खबरें
    Upcoming Releases: इस हफ्ते यानी 8 से 14 दिसंबर तक फिल्मों और वेब सीरीज की एक से बढ़कर एक लाइनअप दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सिनेमाघरों के साथ-साथ सभी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जोरदार कंटेंट पेश कर रहे हैं। आइए, देखते हैं इस हफ्ते की टॉप रिलीज़-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 09:14:00 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 09:14:00 AM (IST)
    थिएटर्स से लेकर OTT तक रिलीज होंगी ये नई फिल्में।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। नया सप्ताह आते ही दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इस बार सिनेमाघरों और ओटीटी पर क्या नया रिलीज होने वाला है। इस हफ्ते यानी 8 से 14 दिसंबर तक फिल्मों और वेब सीरीज की एक से बढ़कर एक लाइनअप दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।

    सिनेमाघरों के साथ-साथ सभी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जोरदार कंटेंट पेश कर रहे हैं। आइए, देखते हैं इस हफ्ते की टॉप रिलीज़

    1. रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब (Real Kashmir Football Club)

    रिलीज डेट - 9 दिसंबर - प्लेटफॉर्म – Sony Liv

    मानव कौल और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर इस बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा वेब सीरीज का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे। अब यह अंततः 9 दिसंबर को सोनी लाइव पर स्ट्रीम होगी।

    2. सुपरमैन (Superman)

    रिलीज डेट - 11 दिसंबर - प्लेटफॉर्म - Jio Hotstar

    हॉलीवुड की सुपरहिट सुपरहीरो फिल्म ‘सुपरमैन’ अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। 11 दिसंबर से इसे हिंदी में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकेगा।

    3. किस किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2)

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - थिएटर्स

    कपिल शर्मा की लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म का सीक्वल अब सिनेमाघरों में एंट्री करने को तैयार है। 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ कपिल दोबारा बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे।

    4. शोले (Sholay) - री-रिलीज

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - थिएटर्स

    हिंदी सिनेमा की सदाबहार फिल्म ‘शोले’ को एक बार फिर दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है। यह फिल्म इस बार अंकट वर्जन और 4K क्वालिटी में देखने को मिलेगी।

    5. कांथा (Kaantha)

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - प्लेटफॉर्म - Netflix

    दुलकर सलमान की लेटेस्ट साउथ फिल्म, थिएटर्स के बाद अब नेटफ्लिक्स पर अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। 12 दिसंबर से यह फिल्म ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

    6. साली मोहब्बत (Saali Mohabbat)

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - प्लेटफॉर्म - Zee5

    एक्ट्रेस तिस्का चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म 12 दिसंबर को ज़ी5 पर रिलीज होगी।

    7. सिंगल पापा (Single Papa)

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - प्लेटफॉर्म - Netflix

    कुणाल खेमू, मनोज पाहवा और नेहा धूपिया की इस कॉमेडी वेब सीरीज को भी 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।

    8. द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली (The Great Shamsuddin Family)

    रिलीज डेट - 12 दिसंबर - प्लेटफॉर्म - Jio Hotstar

    फैमिली ड्रामा पसंद करने वालों के लिए यह सीरीज एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह सीरीज इस हफ्ते 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।


