इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मिली थी Dhurandhar? अकड़ में आकर ठुकराई, Ranveer संग फोटोज देख भड़के लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कामयाबी के बीच इसे लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में। इसी बीच एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के दावे ने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया है।

दरअसल, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा सूमरो ने दावा किया है कि उन्हें धुरंधर के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रणवीर सिंह के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद वह जमकर ट्रोल हो रही हैं।

Ranveer Singh के साथ शेयर की तस्वीरें हीरा सूमरो, जो ‘तेरे बिन’, ‘खुदा और मोहब्बत’ और ‘तेरे मेरे सपने’ जैसे पाकिस्तानी ड्रामों के लिए जानी जाती हैं, ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणवीर सिंह के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में रणवीर फिल्म धुरंधर के लुक में नजर आ रहे हैं, जबकि हीरा उनके साथ रोमांटिक पोज देती दिख रही हैं। फिल्म ठुकराने का किया दावा तस्वीरों के साथ शेयर किए गए कैप्शन में हीरा सूमरो ने लिखा कि उन्हें धुरंधर में कास्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह एक एंटी-पाकिस्तानी फिल्म है, उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। उन्होंने खुद को “प्राउड पाकिस्तानी” बताते हुए यह भी कहा कि लोग इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताकर सवाल उठा सकते हैं।