    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 12:08:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 12:08:52 PM (IST)
    इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मिली थी Dhurandhar? अकड़ में आकर ठुकराई, Ranveer संग फोटोज देख भड़के लोग
    हीरा सूमरो ने Ranveer Singh के साथ शेयर की तस्वीरें।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कामयाबी के बीच इसे लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में। इसी बीच एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के दावे ने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया है।

    दरअसल, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा सूमरो ने दावा किया है कि उन्हें धुरंधर के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रणवीर सिंह के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद वह जमकर ट्रोल हो रही हैं।


    Ranveer Singh के साथ शेयर की तस्वीरें

    naidunia_image

    हीरा सूमरो, जो ‘तेरे बिन’, ‘खुदा और मोहब्बत’ और ‘तेरे मेरे सपने’ जैसे पाकिस्तानी ड्रामों के लिए जानी जाती हैं, ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणवीर सिंह के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में रणवीर फिल्म धुरंधर के लुक में नजर आ रहे हैं, जबकि हीरा उनके साथ रोमांटिक पोज देती दिख रही हैं।

    फिल्म ठुकराने का किया दावा

    naidunia_image

    तस्वीरों के साथ शेयर किए गए कैप्शन में हीरा सूमरो ने लिखा कि उन्हें धुरंधर में कास्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह एक एंटी-पाकिस्तानी फिल्म है, उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। उन्होंने खुद को “प्राउड पाकिस्तानी” बताते हुए यह भी कहा कि लोग इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताकर सवाल उठा सकते हैं।

    AI तस्वीरों पर भड़के लोग

    naidunia_image

    naidunia_image

    naidunia_image

    हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही दावा किया कि रणवीर सिंह के साथ शेयर की गई तस्वीरें असल नहीं, बल्कि AI से बनाई गई हैं। इसके बाद हीरा को भारतीय ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी यूजर्स की भी आलोचना झेलनी पड़ी।

    naidunia_image

    एक यूजर ने लिखा, 'इतनी मजबूरी थी कि AI तस्वीरें बनानी पड़ीं?'

    वहीं दूसरे ने कहा, 'अगर फिल्म एंटी-पाकिस्तानी थी, तो फिर ऐसी तस्वीरें शेयर करने की जरूरत क्या थी?'

    कुछ लोगों ने तो तस्वीरों में तकनीकी खामियां गिनाते हुए हीरा के दावे पर सवाल भी उठा दिए।

    फिलहाल, धुरंधर अपनी सफलता के साथ-साथ ऐसे विवादों की वजह से भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।

