Ramayan Song Relesed: ‘रामायणम्’ का ‘मंगल रंग’ गाना हुआ रिलीज, श्रीराम-माता सीता के प्रेम को देख भावुक होंगे दर्शक

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ से एक और गाना ‘मंगल रंग’ को मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। इस म्यूजिकल पेशकश के साथ दर्शकों को न सिर्फ फिल्म की दुनिया की झलक देखने मिली है, बल्कि साथ में भगवान राम और मां सीता के खूबसूरत पलो से सजे विजुअल्स को भी खास अंदाज में पेश किया गया है। महाकाव्य से सामने आए दूसरे गाने में शानदार नज़ारे, भव्य महल और खूबसूरत जोड़ी के शादी की झलक भी देखने मिलती है, जिसमें उनके रिश्ते को लेकर बनी गहरी भावनात्मक को महसूस किया जा सकता है।

गाने जिसमें रणबीर कपूर को भगवान राम और साईं पल्लवी को माता सीता के रूप में देखा जा रहा है, वह एक्सक्लूसिव टी-सीरीज के ऑफिशल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ रामायणम् पर उपलब्ध है। 'मंगल रंग' गाने को मेकर्स द्वारा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज़ किया गया है, इस तरह से गाना अलग-अलग भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचता है।

यह गाना राम और सीता के सफर के अलग-अलग पलों को खुद में लिए हुए है, जिसमें महल की भव्यता, शादी की पवित्रता और अयोध्या से दूर रहने वाले पल शामिल हैं। राम को दिखाने वाले सींस में वे तीर, धनुष के साथ तलवार लिए हुए हैं। जबकि, शानदार नजरों से सजी इस दुनिया में महाकाव्य की कहानी को रचा गया है। ग्रैंड सेटिंग के अलावा ‘मंगल रंग’ गाने की खास बात यह भी है कि यह राम और सीता के बीच के अनोखे बंधन की दिखाता है। गाने में शादी के सीन में रिश्ते की पवित्रता और उसे लेकर होने वाली खुशी देखने मिलती है, जबकि वनवास के सफर वाले पल उनके रिश्ते के अलग रंग को खुद में लिए हुए हैं। यह पल महल के सुख से दूर राम और सीता को बेहद करीब से दर्शकों के सामने पेश करता है। कहना होगा कि ऐसा यह पल है जब दोनों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, सिर्फ एक दूसरा का साथ ही नहीं दिया है बल्कि एक नए जीवन का आगाज भी किया है।

Ramayan Advance Booking: रणबीर पर भगवान राम की कृपा! 'रामायण' ने रिलीज से पहले ही बंपर कमाई की, विदेश में तोड़ा रिकॉर्ड रामायणम् के इस शानदार गाने को कई बेहतरीन टैलेंट्स ने साथ मिलकर आकार दिया है। जहां इसे ए. आर. रहमान द्वारा कंपोज किया गया है, वहीं इसके हिंदी में बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं। गाने के हिंदी वर्जन को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है, जबकि दूसरी भाषाओं में भी इसे कई अलग-अलग सिंगर्स और लिरिसिस्ट ने आकार दिया है, और इस तरह से यह सभी मिलकर गाने में इमोशनल कोर को दर्शकों तक दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। बता दें कि तमिल वर्ज़न को अभय जोधपुरकर और सैंधवी ने गाया है, और इसके बोल कार्तिक नेथा ने लिखे हैं। जबकि, तेलुगु वर्ज़न को राघव कौशिक और वैशाली सामंत ने अपनी आवाज से सजाया है, और इसके बोल राकेंदु मौली ने लिखे हैं। कन्नड़ वर्ज़न में अरमान मलिक और बेला शेंडे की आवाज है, वहीं बोल कार्तिक सरागुर ने लिखे हैं, मलयालम वर्ज़न को नरेश अय्यर और अमृता राजन ने अपनी आवाज दी है, जिसे विनायक शशि कुमार ने लिखा है। नमिता मल्होत्रा की रामायणम् के गाने मंगल रंग के बारे में बात करते हुए, म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान शेयर करते हैं, "रामायणम् एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसी है, और इसे म्यूजिक के ज़रिए छूना मेरे लिए एक बहुत खास एक्सपीरियंस रहा। राम और सीता के रिश्ते में एक खास तरह की पवित्रता और सौम्यता है, जिसे मैं म्यूजिक में बनाए रखना चाहता था। ' मंगल रंग' के साथ, मुझे उम्मीद है कि लिस्नर्स उस गर्माहट और भक्ति को महसूस करेंगे, और धुन में अपनापन महसूस करेंगे। क्योंकि, कुछ कहानियों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती; उन्हें बस महसूस करने की ज़रूरत होती है।" नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ का हिस्सा बनने से लेकर मंगल रंग को अपनी आवाज देने के बारे में बात करते हुए अरिजीत सिंह कहते हैं, “रामायणम् एक कहानी या महाकाव्य से कही बढ़कर है, बल्कि असल में यह जिंदगी, हमारी अंतरात्मा और हमारे आसपास की हर चीज से हमारे जुड़ाव को दिखाती है।

'रामायण' की सीता की कितनी है नेटवर्थ, जानिए आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन तक सबकुछ यहां ए. आर. रहमान सर के कंपोज किए हुए ‘मंगल रंग’ की धुन मुझे शब्दों से परे एक ऐसी दुनिया में ले गई, जहां प्यार अपने सबसे खूबसूरत रूप में खिलता है। भगवान श्रीराम और माता सीता के इस अटूट रिश्ते की सच्चाई और कोमलता मुझे बार-बार उस प्यार की याद दिलाती रही, जो हम सभी को जोड़ता है, उन सभी बातों से परे जो हमें एक-दूसरे से अलग बनाती हैं। इस धुन का हिस्सा बनना मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव रहा है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उस सपने का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसे नमित सर और उनकी टीम साकार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह गाना सभी लिस्नर्स तक प्यार, आभार और भक्ति का वही एहसास पहुंचाएगा, जो इसे गाते समय मैंने महसूस किया था।” नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ के गाने मंगल रंग को गाने और राम और सीता के पावन प्रेम कहानी से जुड़ने के बारे में बात करते हुए श्रेया घोषाल कहती हैं, "राम और सीता के प्यार को जो चीज़ इतना खूबसूरत बनाती है, वो ये है कि ये साथ होने की खुशी से भी कहीं आगे की बात है। उनके रिश्ते में एक आस्था, समझ और एक खामोश ताकत है जो इसे गहराई से छू जाती है।