एंटरटेनमेंट डेस्क। 11वें दिन धुरंधर 2 के दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन को पीछे छोड़ने के बाद, रणबीर कपूर-साई पल्लवी की रामायण भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं सहित 800 करोड़ रुपये क्लब (नेट) की ओर बढ़ रही है।
अपने दूसरे सोमवार को, फिल्म ने भारत में 22,395 शो में 32 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जिससे इसकी घरेलू कुल कमाई 947.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 792.60 करोड़ रुपये (नेट) हो गई।
पहले वीकेंड में खराब प्रदर्शन के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में वापसी की, और अपने पहले वीकेंड की तुलना में कुल 18.91% की ग्रोथ दर्ज की।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि त्योहारों का समय खत्म होने के बाद, धर्मा की डिस्ट्रीब्यूशन टीम और मेकर्स ने कल से फिल्म के टिकट के दाम कम करने का फैसला किया है, ताकि थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आ सकें।
दिवाली की बढ़त के बाद, आने वाले दिनों में रामायण का भी एक अहम टेस्ट होगा कि वह बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखती है।
पहले हफ़्ते में इसके शानदार परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए, आदर्श ने लिखा, "रामायण [#हिंदी वर्शन] ने वीकेंड 2 में ज़बरदस्त टोटल कमाई की... वीकेंड 2 के शुक्रवार से रविवार के बिज़नेस ने वीकेंड 1 के मुकाबले 18.91% की ग्रोथ दर्ज की है, जिस पर दिवाली से पहले के समय का असर पड़ा था।"
उन्होंने आगे कहा, "अब सभी की नज़रें हफ़्ते के दिनों पर हैं... छुट्टियों का समय खत्म होने के साथ, सोमवार से गुरुवार का बिज़नेस यह तय करने में अहम होगा कि #रामायण रेगुलर वर्किंग डेज़ में कितना मज़बूती से टिकती है।"
Ramayana Global Collection: 'रामायण’ का ग्लोबल धमाका! 11 दिनों में 50 मिलियन डॉलर पार
रामायण Rs 1,000 करोड़ की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की लिस्ट में शामिल होने वाली 11वीं इंडियन फिल्म बन गई है। स्पीड के मामले में, इसने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और धुरंधर 2 और पुष्पा 2 के बाद दूसरे नंबर पर आ गई।
यह टॉप पांच सबसे ज़्यादा हिंदी सिंगल-डे नेट कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई, साथ ही इसने शाहरुख खान की जवान की बराबरी करते हुए सबसे तेज़ Rs 300 करोड़ हिंदी (नेट) कमाई की।
Rs 4,000 करोड़ के बजट में बनी, रामायण को इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया गया। 27 अक्टूबर को, मेकर्स ने लॉस एंजिल्स में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और अन्य जैसे शानदार कलाकार हैं।