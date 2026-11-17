एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 11वें दिन धुरंधर 2 के दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन को पीछे छोड़ने के बाद, रणबीर कपूर-साई पल्लवी की रामायण भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं सहित 800 करोड़ रुपये क्लब (नेट) की ओर बढ़ रही है।

अपने दूसरे सोमवार को, फिल्म ने भारत में 22,395 शो में 32 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जिससे इसकी घरेलू कुल कमाई 947.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 792.60 करोड़ रुपये (नेट) हो गई। पहले वीकेंड में खराब प्रदर्शन के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में वापसी की, और अपने पहले वीकेंड की तुलना में कुल 18.91% की ग्रोथ दर्ज की। नंबर्स का पूरा विश्लेषण सैकनिल्क के अनुसार, 12वें दिन, रामायण ने 22,395 शो में 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

फिल्म ने 12वें दिन Rs 10.00 करोड़ कमाए, जिससे अब तक ओवरसीज में इसकी टोटल कमाई Rs 490.00 करोड़ हो गई है। इससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन Rs 1,437.25 करोड़ हो गया है।

12वें दिन, हिंदी फिल्मों ने 17,768 शो से टोटल कमाई में Rs 23.75 करोड़ कमाए।

इसके बाद कन्नड़ में Rs 2 करोड़, तमिल में Rs 1.90 करोड़, तेलुगु में Rs 1.50 करोड़ और मलयालम में Rs 2.85 करोड़ कमाए।

रामायण ने इंडिया में Rs 64.85 करोड़ के साथ अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शुरू किया, इसके बाद शुक्रवार को Rs 48.05 करोड़ कमाए।

अपने पहले सोमवार को, इसने पहली सेंचुरी लगाई, जिससे इंडिया में इसकी टोटल कमाई Rs 346.35 करोड़ (नेट) हो गई। View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh) तरण आदर्श की पोस्ट ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि त्योहारों का समय खत्म होने के बाद, धर्मा की डिस्ट्रीब्यूशन टीम और मेकर्स ने कल से फिल्म के टिकट के दाम कम करने का फैसला किया है, ताकि थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आ सकें।

दिवाली की बढ़त के बाद, आने वाले दिनों में रामायण का भी एक अहम टेस्ट होगा कि वह बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखती है। पहले हफ़्ते में इसके शानदार परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए, आदर्श ने लिखा, "रामायण [#हिंदी वर्शन] ने वीकेंड 2 में ज़बरदस्त टोटल कमाई की... वीकेंड 2 के शुक्रवार से रविवार के बिज़नेस ने वीकेंड 1 के मुकाबले 18.91% की ग्रोथ दर्ज की है, जिस पर दिवाली से पहले के समय का असर पड़ा था।" उन्होंने आगे कहा, "अब सभी की नज़रें हफ़्ते के दिनों पर हैं... छुट्टियों का समय खत्म होने के साथ, सोमवार से गुरुवार का बिज़नेस यह तय करने में अहम होगा कि #रामायण रेगुलर वर्किंग डेज़ में कितना मज़बूती से टिकती है।"