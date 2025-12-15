मेरी खबरें
    'नजर और सब्र...', बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान, रणवीर सिंह का इमोशनल पोस्ट, सात साल बाद मिली ब्लॉकबस्टर

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के करियर में एक बार फिर सुनहरा दौर लौट आया है। उनकी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही है। सात साल बाद रणवीर को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मिली है, जिसने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा कर अपने जज्बात जाहिर किए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 04:55:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 04:55:37 PM (IST)
    500 करोड़ क्लब में शामिल धुरंधर, रणवीर सिंह के करियर की बड़ी सफलता। फाइल फोटो

    HighLights

    1. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई
    2. रणवीर सिंह को 7 साल बाद मिली ब्लॉकबस्टर
    3. अक्षय खन्ना समेत पूरी कास्ट की सराहना की

    एंटरटेनमेंट डेस्क: अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसके सभी किरदारों को दर्शकों से भरपूर सराहना मिल रही है। इसी बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने जज्बात फैंस के सामने रखे हैं।

    करीब सात साल बाद रणवीर सिंह के करियर में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शामिल हुई है। इससे पहले उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्में वर्ष 2018 में रिलीज हुईं 'सिंबा', जिसने 240 करोड़ रुपये का कारोबार किया, और 'पद्मावत', जिसने 302 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद 2019 में आई 'गली बॉय' ने 140 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। साल 2023 में रिलीज 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' हिट रही, लेकिन 2019 से 2023 के बीच आई '83', 'जयेशभाई जोरदार' और 'सर्कस' बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुईं। अब 'धुरंधर' ने रणवीर को सात साल बाद बड़ी कामयाबी दिलाई है।


    फिल्म की इस सफलता के बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है, लेकिन फिलहाल नजर और सब्र।” इस पोस्ट को फैंस फिल्म की शानदार कामयाबी से जोड़कर देख रहे हैं।

    बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने रिलीज के पहले दिन से ही शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 350 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। इस कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह ने अपनी कई पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं।

    सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स, गाने और मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। रणवीर सिंह के साथ-साथ अक्षय खन्ना के अभिनय को भी खासा पसंद किया जा रहा है। वहीं आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त के किरदारों को भी दर्शकों से सराहना मिल रही है। फिल्म का लेखन और निर्देशन आदित्य धर ने किया है। धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

