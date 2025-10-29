Shaktimaan की 'शैतानी बिल्ली' को अब पहचान पाना मुश्किल, 28 साल बाद एक्ट्रेस का बदला पूरा हुलिया

इस शो की कहानी और इसके किरदारों को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक्ट्रेस के बारे में, जिसने शो में ‘सफेद बिल्ली शालिया’ का किरदार निभाया था, उनका नाम डॉली मिन्हास है।

एंटरटेनमेंट डेस्क। 90 के दशक का मशहूर सुपरहीरो शो शक्तिमान (Shaktimaan) आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मुकेश खन्ना द्वारा निभाया गया शक्तिमान का किरदार हर बच्चे का फेवरेट सुपरहीरो था।

शक्तिमान के प्रसारण को 28 साल बीत चुके हैं और इस दौरान डॉली मिन्हास का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। आज उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। कभी खतरनाक और रहस्यमयी दिखने वाली “सफेद बिल्ली” अब बेहद ग्रेसफुल और सादगी भरे अंदाज में नजर आती हैं।

किसने निभाया 'सफेद बिल्ली शालिया' का किरदार?

1997 में डीडी नेशनल पर शक्तिमान टेलीकास्ट हुआ था। इसमें विलेन तमराज किलविश शक्तिमान से मुकाबला करने के लिए दो दूत भेजता है - काली बिल्ली शलाका और सफेद बिल्ली शालिया। इन दोनों में से 'शालिया' का किरदार डॉली मिन्हास ने निभाया था, जिसने अपनी चालाकी और अदाओं से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी।

डॉली मिन्हास का करियर

डॉली मिन्हास ने छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। शक्तिमान के अलावा वे कई लोकप्रिय टीवी शोज़ में नजर आईं, जिनमें शामिल हैं -

हिंदुस्तानी

रामायण

विष्णु पुराण

बहनें

पुनर्विवाह

दिल से दिल तक

वर्तमान में भी डॉली मिन्हास एक्टिंग इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और टीवी शो प्रेम लीला में अहम भूमिका निभा रही हैं।

फिल्मों में भी दिखा जलवा

सिर्फ टीवी ही नहीं, डॉली मिन्हास ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। 1992 में अक्षय कुमार की फिल्म मिस्टर बॉन्ड में उन्होंने एक खास किरदार निभाया था। इसके अलावा वह दिल धड़कने दो, कबीर सिंह, अब के बरस और गुड लक जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।