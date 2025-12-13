कॉलेज लाइफ में पढ़ाई-लिखाई, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के बीच एक ही चीज़ सबसे ज्यादा स्पेशल होती है- मज़ा! पूरी हफ्ते की थकान के बाद हर स्टूडेंट चाहता है कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ बस खुलकर हँसा जाए, दोस्तों के साथ एन्जॉय किया जाए, नए लोग मिलें, स्टार्स को लाइव देखा जाए और अपना भी कोई टैलेंट स्टेज पर दिखाने का मौका मिल जाए।

आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो वही जगह है, जहाँ पढ़ाई का सीरियस मोड ऑफ हो जाता है और पूरा कैम्पस तीन दिनों के लिए यूथ एनर्जी + मस्ती + क्रिएटिविटी का त्‍योहार बन जाता है। और सबसे मज़ेदार बात, यह फेस्ट हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मुफ्त है, फिर चाहे वह भारत का हो या बाहर का।

मस्ती, सीख और स्टार्स.. वह भी बिना एक पैसा खर्च किए 16 से 18 दिसंबर तक आईआईटी बॉम्बे का हर कोना जी उठेगा। कहीं संगीत की धुनें, कहीं डांस के स्टेप्स, कहीं फैशन, कहीं थिएटर, हर जगह अलग-अलग फिर भी खूबसूरत एनर्जी का समागम देखने मिलता है। ऐसे में, यह सिर्फ एक फेस्ट नहीं, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मौका है खुद को दिखाने और कुछ नया सीखने का।

1971 में छोटी सी शुरुआत से आज मूड इंडिगो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज कल्चरल फेस्ट बन चुका है। हर साल यहाँ देश-विदेश के बड़े कलाकार आते हैं और स्टूडेंट्स को लाइव एंटरटेनमेंट के साथ बेहतरीन अनुभव देते हैं।

इस बार सोनू निगम अपनी भावनात्मक और नॉस्टैल्जिक परफॉर्मेंस से दिल जीतेंगे, वहीं इंटरनेशनल इंडी-पॉप स्टार ध्रुव एक ग्लोबल फील जोड़ेंगे। हिप-हॉप प्रेमियों को सीधे मौत और कर्मा की दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जबकि रॉक और फ्यूज़न पसंद करने वालों के लिए चार दीवारी और सोलफुल आनंद भास्कर कलेक्टिव स्टेज संभालेंगे। इसके साथ ही बिस्मिल सूफी संगीत की गहराई लेकर आएँगे और बेल्जियम के ईडीएम कलाकार रोमियो ब्लैंको अपनी हाई-ऑक्टेन नाइट से माहौल जगमगा देंगे।