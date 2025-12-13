Netfilx पर आते ही गर्दा उड़ा रही ये फिल्म, इस एक्ट्रेस ने फैंस से की खास अपील; क्या आपने देखी?

एंटरटेनमेंट डेस्क। थिएटर्स में सफलता हासिल करने के बाद, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज होने के बाद जोरदार धूम मचा रही है। फिल्म को दर्शक भर-भरकर प्यार दे रहे हैं, जिसके चलते यह इस हफ्ते की सबसे चर्चित ओटीटी रिलीज़ में से एक बन गई है।

Janhvi Kapoor ने की जमकर तारीफ फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बीच, बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी 'द गर्लफ्रेंड' की तारीफ की है। फिल्म देखने के बाद जाह्नवी कपूर इसकी कहानी और रश्मिका के अभिनय से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे 'मेंडेटरी वॉच' (Mandatory Watch) बताया है। जाह्नवी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि यह फिल्म हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए।