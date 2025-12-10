राजकुमारी कनकवती का रोल करने वाली रुक्मिणी वसंत के बारे में दिल छू लेने वाली बातें जो आप नहीं जानते होंगे

जैसे ही रुक्मिणी वसंत अपना जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ उनकी ज़िंदगी के कुछ कम जाने-पहचाने लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाले पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं—ऐसी कहानियाँ जो इस उभरते हुए सितारे के पीछे की ताकत, जुनून और ईमानदारी को दिखाती हैं।

उनके पिता असल ज़िंदगी के हीरो थे रुक्मिणी के पिता, कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने 2007 में जम्मू और कश्मीर के उरी में घुसपैठियों को रोकते हुए अपनी जान दे दी थी। अशोक चक्र से सम्मानित, वे आज भी हिम्मत की निशानी हैं। उनका अनुशासन, ईमानदारी और बहादुरी रुक्मिणी के सफ़र को रास्ता दिखाती है।

उनकी माँ ताकत और कला का एक स्तंभ हैं उनकी माँ, सुभाषिनी वसंत, एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर हैं। अपने पति को खोने के बाद, उन्होंने युद्ध में शहीद हुई विधवाओं और उनके परिवारों की मदद के लिए एक संगठन शुरू किया। उनकी हिम्मत, दया और कला की भावना ने रुक्मिणी के दुनिया को देखने के नज़रिए को गहराई से आकार दिया है। RADA से एक्टिंग की पढ़ाई की रुक्मिणी ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ़ ड्रामैटिक आर्ट (RADA) में अपनी कला को निखारा – यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्टिंग कंज़र्वेटरी में से एक है। इस कड़ी ट्रेनिंग ने उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस और इमोशनल गहराई की नींव रखी।