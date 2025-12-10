राजकुमारी कनकवती का रोल करने वाली रुक्मिणी वसंत के बारे में दिल छू लेने वाली बातें जो आप नहीं जानते होंगे

जैसे ही रुक्मिणी वसंत अपना जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ उनकी ज़िंदगी के कुछ कम जाने-पहचाने लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाले पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं—ऐसी कहानियाँ जो इस उभरते हुए सितारे के पीछे की ताकत, जुनून और ईमानदारी को दिखाती हैं।
रुक्मिणी के पिता, कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने 2007 में जम्मू और कश्मीर के उरी में घुसपैठियों को रोकते हुए अपनी जान दे दी थी। अशोक चक्र से सम्मानित, वे आज भी हिम्मत की निशानी हैं। उनका अनुशासन, ईमानदारी और बहादुरी रुक्मिणी के सफ़र को रास्ता दिखाती है।
उनकी माँ, सुभाषिनी वसंत, एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर हैं। अपने पति को खोने के बाद, उन्होंने युद्ध में शहीद हुई विधवाओं और उनके परिवारों की मदद के लिए एक संगठन शुरू किया। उनकी हिम्मत, दया और कला की भावना ने रुक्मिणी के दुनिया को देखने के नज़रिए को गहराई से आकार दिया है।
रुक्मिणी ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ़ ड्रामैटिक आर्ट (RADA) में अपनी कला को निखारा – यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्टिंग कंज़र्वेटरी में से एक है। इस कड़ी ट्रेनिंग ने उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस और इमोशनल गहराई की नींव रखी।
पानी से डरने के बावजूद, रुक्मिणी ने बानादारियाली में अपने रोल के लिए सर्फिंग सीखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थीं। ऑथेंटिसिटी के प्रति उनका डेडिकेशन, भले ही इसके लिए उन्हें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बहुत बाहर निकलना पड़ा, ने पूरी टीम को इम्प्रेस किया।
सप्त सागरदाचे एलो के साथ, रुक्मिणी ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने सभी इंडस्ट्रीज़ में धूम मचा दी। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस (कन्नड़) के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीता, जिससे वह अपनी पीढ़ी की सबसे रोमांचक परफॉर्मर्स में से एक बन गईं।
कंतारा: चैप्टर 1 में, रुक्मिणी ने राजकुमारी कनकवती का रोल किया था—यह उनके अब तक के सबसे मुश्किल रोल में से एक था। उन्होंने तलवारबाज़ी, क्लासिकल डांस और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली, जिससे कैरेक्टर के शाही अंदाज़ में और भी सच्चाई आ गई।
रुक्मिणी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भारत की दो सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्में शामिल हैं—टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स और NTR नील। इन प्रोजेक्ट्स के साथ, वह इंडस्ट्रीज़ में अपनी तरक्की जारी रखती हैं और आज के सबसे होनहार टैलेंट्स में अपनी जगह पक्की करती हैं।