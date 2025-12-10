मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राजकुमारी कनकवती का रोल करने वाली रुक्मिणी वसंत के बारे में दिल छू लेने वाली बातें जो आप नहीं जानते होंगे

    रुक्मिणी ने राजकुमारी कनकवती का रोल किया था—यह उनके अब तक के सबसे मुश्किल रोल में से एक था। उन्होंने तलवारबाज़ी, क्लासिकल डांस और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली, जिससे कैरेक्टर के शाही अंदाज़ में और भी सच्चाई आ गई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 06:34:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 06:35:16 PM (IST)
    राजकुमारी कनकवती का रोल करने वाली रुक्मिणी वसंत के बारे में दिल छू लेने वाली बातें जो आप नहीं जानते होंगे
    रुक्मिणी वसंत

    जैसे ही रुक्मिणी वसंत अपना जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ उनकी ज़िंदगी के कुछ कम जाने-पहचाने लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाले पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं—ऐसी कहानियाँ जो इस उभरते हुए सितारे के पीछे की ताकत, जुनून और ईमानदारी को दिखाती हैं।

    उनके पिता असल ज़िंदगी के हीरो थे

    रुक्मिणी के पिता, कर्नल वसंत वेणुगोपाल ने 2007 में जम्मू और कश्मीर के उरी में घुसपैठियों को रोकते हुए अपनी जान दे दी थी। अशोक चक्र से सम्मानित, वे आज भी हिम्मत की निशानी हैं। उनका अनुशासन, ईमानदारी और बहादुरी रुक्मिणी के सफ़र को रास्ता दिखाती है।


    उनकी माँ ताकत और कला का एक स्तंभ हैं

    उनकी माँ, सुभाषिनी वसंत, एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर हैं। अपने पति को खोने के बाद, उन्होंने युद्ध में शहीद हुई विधवाओं और उनके परिवारों की मदद के लिए एक संगठन शुरू किया। उनकी हिम्मत, दया और कला की भावना ने रुक्मिणी के दुनिया को देखने के नज़रिए को गहराई से आकार दिया है।

    RADA से एक्टिंग की पढ़ाई की

    रुक्मिणी ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ़ ड्रामैटिक आर्ट (RADA) में अपनी कला को निखारा – यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्टिंग कंज़र्वेटरी में से एक है। इस कड़ी ट्रेनिंग ने उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस और इमोशनल गहराई की नींव रखी।

    बानादारियाली के लिए शुरू से सर्फिंग सीखी

    पानी से डरने के बावजूद, रुक्मिणी ने बानादारियाली में अपने रोल के लिए सर्फिंग सीखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थीं। ऑथेंटिसिटी के प्रति उनका डेडिकेशन, भले ही इसके लिए उन्हें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बहुत बाहर निकलना पड़ा, ने पूरी टीम को इम्प्रेस किया।

    उनकी सफलता: सप्त सागरदाचे एलो

    सप्त सागरदाचे एलो के साथ, रुक्मिणी ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने सभी इंडस्ट्रीज़ में धूम मचा दी। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस (कन्नड़) के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीता, जिससे वह अपनी पीढ़ी की सबसे रोमांचक परफॉर्मर्स में से एक बन गईं।

    कंतारा: चैप्टर 1 के लिए उन्होंने खुद को बदला

    कंतारा: चैप्टर 1 में, रुक्मिणी ने राजकुमारी कनकवती का रोल किया था—यह उनके अब तक के सबसे मुश्किल रोल में से एक था। उन्होंने तलवारबाज़ी, क्लासिकल डांस और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली, जिससे कैरेक्टर के शाही अंदाज़ में और भी सच्चाई आ गई।

    बड़े प्रोजेक्ट्स: टॉक्सिक और NTR नील

    रुक्मिणी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भारत की दो सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्में शामिल हैं—टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स और NTR नील। इन प्रोजेक्ट्स के साथ, वह इंडस्ट्रीज़ में अपनी तरक्की जारी रखती हैं और आज के सबसे होनहार टैलेंट्स में अपनी जगह पक्की करती हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.