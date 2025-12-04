शुक्रवार को होगी एंटरटेनमेंट की बरसात! Netflix, Jio Hotsar और सिनेमाघरों में आ रहीं ये नई फिल्में और सीरीज
5 दिसंबर शुक्रवार को सिनेमा और ओटीटी पर धमाकेदार रिलीज होने वाली है। थिएटर्स में रणवीर सिंह की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर आएगी। वहीं, ओटीटी पर रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड (नेटफ्लिक्स) और मोहनलाल के बेटे की हॉरर थ्रिलर डायज इरा (जियो हॉटस्टार) समेत कई फिल्में स्ट्रीम होंगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क। शुक्रवार का दिन मनोरंजन जगत के लिए हमेशा से ही खास रहा है, और यह फ्राइडे सिने प्रेमियों को भरपूर एंटरटेनमेंट देने की पूरी गारंटी दे रहा है। क्योंकि 5 दिसंबर शुक्रवार सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक एक से बढ़कर एक नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं।
आइए जानते हैं कि इस बार फ्राइडे लेटेस्ट रिलीज में दर्शकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।
सिनेमाघरों में रिलीज
इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इकलौती सबसे बड़ी फिल्म सुपरस्टार रणवीर सिंह की धुरंधर (Dhurandhar) है। यह मल्टी-स्टारर मूवी एक एक्शन स्पाई थ्रिलर है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस धमाकेदार मूवी में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिका में मौजूद हैं।
ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में
कई बहुप्रतीक्षित फिल्में 5 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही हैं:
- द गर्लफ्रेंड (The Girlfriend): साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर यह मूवी अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उपलब्ध होगी।
- डायज इरा (Dies Irae): मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल के बेटे, एक्टर प्रणव मोहनलाल की यह हॉरर थ्रिलर फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। इसे जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज किया जाएगा।
- स्टीफन (Stephen): तमिल सिनेमा की तरफ से आ रही यह एक बहुचर्चित साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह मूवी एक सनकी सीरियल किलर की कहानी दिखाती है और इसे भी नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा।
- कुट्ट्रम पुरिंधवन (Kuttram Purindhavan): ड्यूटी और ज़मीर के बीच फंसे एक पुलिस वाले के संघर्ष की कहानी यह तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म सोनी लिव (Sony Liv) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। इसमें साउथ सिनेमा के अभिनेता पशुपति अहम भूमिका में हैं।
कुल मिलाकर, यह शुक्रवार सिनेमा और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को एक्शन, हॉरर और थ्रिलर का शानदार डोज देने वाला है।
