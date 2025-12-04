शुक्रवार को होगी एंटरटेनमेंट की बरसात! Netflix, Jio Hotsar और सिनेमाघरों में आ रहीं ये नई फिल्में और सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क। शुक्रवार का दिन मनोरंजन जगत के लिए हमेशा से ही खास रहा है, और यह फ्राइडे सिने प्रेमियों को भरपूर एंटरटेनमेंट देने की पूरी गारंटी दे रहा है। क्योंकि 5 दिसंबर शुक्रवार सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक एक से बढ़कर एक नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

आइए जानते हैं कि इस बार फ्राइडे लेटेस्ट रिलीज में दर्शकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सिनेमाघरों में रिलीज इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इकलौती सबसे बड़ी फिल्म सुपरस्टार रणवीर सिंह की धुरंधर (Dhurandhar) है। यह मल्टी-स्टारर मूवी एक एक्शन स्पाई थ्रिलर है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस धमाकेदार मूवी में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिका में मौजूद हैं।