    Satish Shah Death: बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 04:45:19 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 05:03:12 PM (IST)
    नहीं रहे दिग्गज एक्टर सतीश शाह, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, बॉलीवुड में शोक की लहर
    दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। एक्टर का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा।

    अशोक पंडित ने की पुष्टि

    उनके निधन की खबर की पुष्टि करते हुए फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और आश्चर्य हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक महान अभिनेता सतीश शाह का किडनी फेल होने के कारण कुछ घंटे पहले निधन हो गया'


    खबर अपडेट की जा रही है।

