नहीं रहे दिग्गज एक्टर सतीश शाह, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, बॉलीवुड में शोक की लहर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। एक्टर का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा।