    रामायण, वाराणसी से लेकर स्पिरिट तक ये फिल्में करेंगी ग्लोबल मार्केट में धमाका, आखिर कब तक होंगी रिलीज

    भारतीय सिनेमा अब पैन-इंडिया की सीमाओं से आगे बढ़कर ग्लोबल मार्केट को लक्ष्य बना रहा है। रामायण, वाराणसी, स्पिरिट, द पैराडाइज़ और NTRNeel जैसी बड़ी फिल्में अंतरराष्ट्रीय तकनीक, कलाकारों और मल्टी-लैंग्वेज रिलीज के साथ दुनिया भर में भारतीय कहानियों को नए स्तर पर पेश करने की तैयारी में हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 01:32:46 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 01:32:46 PM (IST)
    2026 में ये मूवीज होंगी रिलीज। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रामायण में हैंस जिमर-रहमान संग इंटरनेशनल स्केल।
    2. वाराणसी रिलीज होगी मल्टी-टाइम पीरियड के साथ।
    3. स्पिरिट में प्रभास संग कोरियन स्टार डॉन ली होंगे।

    मनोरंजन डेस्क। पैन-इंडिया फिल्मों की सफलता के बाद अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर कदम बढ़ा रही है। अब लक्ष्य केवल भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं रहा है। भारतीय कहानियों को हॉलीवुड, एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य बाजारों तक पहुंचाना है।

    कई बड़ी फिल्में सिर्फ तकनीक और बजट में इंटरनेशनल बनने नहीं जा रही हैं, वह कलाकारों, लोकेशन और रिलीज प्लानिंग में भी वर्ल्ड को ध्यान में रख रणनीति अपना रही हैं। आइए जानें वे फिल्में जो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मंच पर नई पहचान देने वाली हैं।


    रामायण

    आने वाली फिल्म रामायण को पूरी तरह इंटरनेशनल स्केल पर बनाया जा रहा है। फिल्म से जुड़ा प्रोडक्शन हाउस पहले ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी हॉलीवुड फिल्मों पर काम कर चुका है। सबसे खास बात है—हॉलीवुड के दिग्गज कंपोज़र हैंस जिमर और भारत के ए.आर. रहमान का एक साथ आना। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म दिवाली 2026 पर दुनिया के सामने भारतीय मिथक का नया अध्याय पेश करेगी।

    वाराणसी

    एस.एस. राजामौली की वाराणसी एक मल्टी-टाइम डायमेंशनल फिल्म होगी, जिसकी कहानी 513 ईस्वी से लेकर भविष्य के वर्ष 2027 तक फैली है। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। आरआरआर के ऑस्कर-विजेता कंपोजर एम.एम. कीरवाणी फिर से संगीत देंगे। अनोखे VFX, ऐतिहासिक एंगल और आधुनिक कथानक ने इसे सबसे बड़ी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में शामिल कर दिया है।

    स्पिरिट

    स्पिरिट एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में होंगे, जबकि दक्षिण कोरिया के मशहूर एक्शन स्टार डॉन ली पहली बार किसी भारतीय फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। यह मेगा बजट प्रोजेक्ट एक्शन सिनेमाप्रेमियों के लिए विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनेगा।

    द पैराडाइज

    द पैराडाइज भारत की सबसे बड़ी पैन-वर्ल्ड फिल्मों में गिनी जा रही है। खबरों के मुताबिक हॉलीवुड के सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स भी इसके ग्लोबल डिस्ट्रिब्यूशन को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। नानी और दसरा फेम डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और स्पैनिश कुल 8 भाषाओं में रिलीज होगी।

    NTRNeel

    जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की आने वाली फिल्म NTRNeel इंटरनेशनल लोकेशन और यूनिवर्सल कहानी के कारण खास है। फिल्म की शूटिंग विदेशों में शुरू हो चुकी है, ताकि इसे सीधा ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया जा सके।

