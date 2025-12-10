रामायण, वाराणसी से लेकर स्पिरिट तक ये फिल्में करेंगी ग्लोबल मार्केट में धमाका, आखिर कब तक होंगी रिलीज

मनोरंजन डेस्क। पैन-इंडिया फिल्मों की सफलता के बाद अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर कदम बढ़ा रही है। अब लक्ष्य केवल भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं रहा है। भारतीय कहानियों को हॉलीवुड, एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य बाजारों तक पहुंचाना है।

कई बड़ी फिल्में सिर्फ तकनीक और बजट में इंटरनेशनल बनने नहीं जा रही हैं, वह कलाकारों, लोकेशन और रिलीज प्लानिंग में भी वर्ल्ड को ध्यान में रख रणनीति अपना रही हैं। आइए जानें वे फिल्में जो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मंच पर नई पहचान देने वाली हैं।

रामायण आने वाली फिल्म रामायण को पूरी तरह इंटरनेशनल स्केल पर बनाया जा रहा है। फिल्म से जुड़ा प्रोडक्शन हाउस पहले ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी हॉलीवुड फिल्मों पर काम कर चुका है। सबसे खास बात है—हॉलीवुड के दिग्गज कंपोज़र हैंस जिमर और भारत के ए.आर. रहमान का एक साथ आना। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म दिवाली 2026 पर दुनिया के सामने भारतीय मिथक का नया अध्याय पेश करेगी। वाराणसी एस.एस. राजामौली की वाराणसी एक मल्टी-टाइम डायमेंशनल फिल्म होगी, जिसकी कहानी 513 ईस्वी से लेकर भविष्य के वर्ष 2027 तक फैली है। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। आरआरआर के ऑस्कर-विजेता कंपोजर एम.एम. कीरवाणी फिर से संगीत देंगे। अनोखे VFX, ऐतिहासिक एंगल और आधुनिक कथानक ने इसे सबसे बड़ी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में शामिल कर दिया है।