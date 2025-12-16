लड़कियों को दाढ़ी-मूंछ क्यों आती हैं? शरीर में इस हार्मोन की मात्रा बढ़ने से निकलते हैं अनचाहे बाल

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्सर यह माना जाता है कि महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ नहीं आती, लेकिन हकीकत इससे अलग है। हर महिला के चेहरे पर बाल होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि सामान्य स्थिति में ये बहुत हल्के और महीन रोएं की तरह होते हैं। जब ये बाल मोटे, सख्त और गहरे रंग के होने लगते हैं, तब यह समस्या साफ नजर आने लगती है।

समाज में इसे लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि यह महिलाओं के लिए मानसिक रूप से काफी तकलीफदेह हो सकता है। इस वजह से आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। दरअसल, इसके पीछे शर्म की नहीं बल्कि हार्मोनल असंतुलन और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की भूमिका होती है।

किस हार्मोन की वजह से आते हैं अनचाहे बाल? महिलाओं के शरीर में भी पुरुष हार्मोन, जिन्हें एंड्रोजन कहा जाता है, थोड़ी मात्रा में बनते हैं। इनमें टेस्टोस्टेरोन सबसे प्रमुख है। जब किसी कारण से एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, तो चेहरे, छाती या पीठ पर मोटे और काले बाल उगने लगते हैं। यह हार्मोन ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। PCOS है सबसे बड़ा कारण महिलाओं में दाढ़ी-मूंछ बढ़ने का सबसे आम कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) माना जाता है। लगभग 70–80 प्रतिशत मामलों में यही वजह होती है। पीसीओएस में ओवरी में छोटी-छोटी गांठें बन जाती हैं, जिससे एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। इसके साथ अनियमित पीरियड्स, मुंहासे, वजन बढ़ना और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दिखती हैं। मोटापा भी इस समस्या को बढ़ा सकता है।