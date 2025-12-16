भोपाल से है Dhurandhar की इस एक्ट्रेस का खास कनेक्शन, जानें मशहूर एक्टर राज अर्जुन की बेटी का फिल्मी सफर

एंटरटेनमेंट डेस्क। 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की फिल्मी यात्रा के पीछे उनके परिवार की बड़ी भूमिका रही है। कला और रचनात्मकता से भरपूर माहौल में पली-बढ़ी सारा का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ था। वह मशहूर अभिनेता राज अर्जुन और कथक डांसर व डांस टीचर सान्या अर्जुन की बेटी हैं।

सारा के पिता राज अर्जुन हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। भोपाल से ताल्लुक रखने वाले राज अर्जुन ने थिएटर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और एफटीआईआई (FTII) से प्रशिक्षण लिया। उन्हें फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में फरूख मलिक के किरदार से खास पहचान मिली। वह अक्सर अपनी बेटी सारा के साथ मजबूत और दोस्ताना रिश्ते की बात करते हैं।

वहीं, सारा की मां सान्या अर्जुन एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना और डांस टीचर हैं। उन्होंने न सिर्फ सारा में परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति रुचि पैदा की, बल्कि बचपन में मिली शोहरत के बीच उसके जीवन को संतुलित भी रखा। सारा का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम सुहान अर्जुन है। सारा ने महज 18 महीने की उम्र में टीवी विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था और अब तक वह 100 से ज्यादा विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। 6 साल की उम्र में तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल में विक्रम के साथ ‘नीला’ के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई। अभिनय के साथ-साथ मां के मार्गदर्शन में सारा ने कथक और मॉडर्न डांस की ट्रेनिंग भी ली।