Dhurandhar में 20 साल छोटी सारा के साथ रोमांस क्यों किया रणवीर ने? कास्टिंग डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर(Dhurandhar movie) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, फिल्म में रणवीर सिंह(Ranveer Singh) और सारा अर्जुन(Sara Arjun) के बीच करीब 20 साल के उम्र अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी है।

उम्र के अंतर पर क्या बोले कास्टिंग डायरेक्टर एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने कहा कि रणवीर और सारा की कास्टिंग पूरी तरह कहानी की जरूरत के हिसाब से की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी में रणवीर सिंह का किरदार ‘हम्जा’ जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि उन्हें 20-21 साल की एक्ट्रेस की जरूरत थी।