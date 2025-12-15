Dhurandhar में 20 साल छोटी सारा के साथ रोमांस क्यों किया रणवीर ने? कास्टिंग डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

मेरी खबरें
    आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर(Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, फिल्म में रणवीर सिंह(Ranveer Singh) और सारा अर्जुन(Sara Arjun) के बीच करीब 20 साल के उम्र अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 01:11:57 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 01:11:57 PM (IST)
    सारा और रणवीर के रोमांस पर सवाल

    1. धुरंधर को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा
    2. रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच 20 साल उम्र अंतर को लेकर सवाल
    3. फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी

    एंटरटेनमेंट डेस्क। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर(Dhurandhar movie) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, फिल्म में रणवीर सिंह(Ranveer Singh) और सारा अर्जुन(Sara Arjun) के बीच करीब 20 साल के उम्र अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी है।

    उम्र के अंतर पर क्या बोले कास्टिंग डायरेक्टर

    एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने कहा कि रणवीर और सारा की कास्टिंग पूरी तरह कहानी की जरूरत के हिसाब से की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी में रणवीर सिंह का किरदार ‘हम्जा’ जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि उन्हें 20-21 साल की एक्ट्रेस की जरूरत थी।


    उन्होंने यह भी साफ किया कि उम्र के फासले को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब धुरंधर 2 के रिलीज होने पर अपने आप मिल जाएंगे। मुकेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर हो रही बहसें पढ़कर उन्हें हंसी आती है, क्योंकि हर कहानी की अपनी एक डिमांड होती है, जिसे शब्दों में समझाना हमेशा संभव नहीं होता।

    1300 ऑडिशन के बाद क्यों चुनी गईं सारा अर्जुन

    मुकेश छाबड़ा ने बताया कि इस किरदार के लिए करीब 1300 लड़कियों के ऑडिशन लिए गए थे। मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस चाहते थे जो स्क्रीन पर बिल्कुल फ्रेश लगे। सारा अर्जुन भले ही पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हों, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग ने टीम को प्रभावित किया।

    मुकेश के मुताबिक, सारा के मासूम चेहरे के पीछे एक मजबूत कलाकार छिपा है, जिसकी झलक दर्शकों को धुरंधर 2 में और ज्यादा देखने को मिलेगी।

    फिल्म और सीक्वल की जानकारी

    धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। मेकर्स पहले ही कन्फर्म कर चुके हैं कि धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

