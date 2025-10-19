मेरी खबरें
    बॉक्स ऑफिस पर एक साथ धूम मचाएंगे तीनों खान? सलमान, शाहरुख-आमिर ने संग काम करने पर कही ये बात

    रियाद में आयोजित जॉय फोरम में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने एक साथ फिल्म करने की इच्छा जताई। तीनों स्टार्स ने कहा कि वे इमोशनली तैयार हैं, बस स्क्रिप्ट मिलने की देर है। सलमान ने मजाक में कहा कि कोई हमें तीनों को एक साथ अफॉर्ड नहीं कर सकता।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 01:35:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 01:41:25 PM (IST)
    रियाद में आयोजित जॉय फोरम के मंच पर तीनों खान एक साथ मौजूद थे। (फोटो- सोशल मीडिया)

    1. तीनों खान ने रियाद में साझा मंच किया शेयर।
    2. शाहरुख बोले- तीनों की फिल्म होगा ड्रीम प्रोजेक्ट।
    3. सलमान ने कहा- कोई हमें अफॉर्ड नहीं कर सकता।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ देखने का फैंस का सपना अब सच होने के करीब है। रियाद में आयोजित जॉय फोरम के मंच पर तीनों ने एक साथ फिल्म करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे इमोशनली इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। बस अब एक दमदार स्क्रिप्ट का इंतजार है।

    शाहरुख खान बोले- यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा

    कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान ने कहा कि हम तीनों किसी फिल्म में होंगे, तो यह अपने आप में एक सपना होगा। उम्मीद है कि यह कोई बुरा सपना नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई कहानी या मौका मिलता है, तो तीनों साथ बैठकर इस पर लंबी चर्चा करेंगे।


    सलमान खान ने ली मजेदार चुटकी

    शाह रुख की बात के बाद सलमान ने हंसते हुए कहा कि शाहरुख बार-बार कहते हैं कि कोई हमें तीनों को एक साथ अफॉर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वो यह बात यहां भी कहें। इस पर शाहरुख ने मजे में जवाब दिया कि मैं सऊदी अरब में यह नहीं कहूंगा, वरना सब कहेंगे हबीबी, हो गया।

    आमिर खान ने दिया बड़ा बयान

    आमिर खान ने कहा कि तीनों स्टार्स एक साथ फिल्म करने के लिए दिल से तैयार हैं। बस सही स्क्रिप्ट मिलते ही प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट हमारे लिए सबसे जरूरी है। जैसे ही बढ़िया कहानी मिलती है, हम तीनों जरूर काम करेंगे।

    फैंस का बढ़ा उत्साह

    इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। लोग इस ‘ड्रीम कंबिनेशन’ को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तीनों खानों ने साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है।

