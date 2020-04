Kamya Panjabi को हाल ही में एक बेहद खराब अनुभव से गुजरना पड़ा है। सारी दिक्कत तब शुरू हुई जब वो अपनी टेलीफोन का बिल भरने के लिए ऑनलाइन हुईं। एक्ट्रेस को मात्र 1532 रुपए का बिल भरना था लेकिन उनसे 1.53 लाख रुपए की रकम की मांग की गई। 40 साल की काम्या ने इसे अविश्वसनीय बताया है और टेलीकॉम कंपनी से सवाल किया है कि ये कैसे संभव हो सकता है! काम्या ने अपनी सारी व्यथा ट्विटर पर बताई है।

काम्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीन शॉट पोस्ट किया है, यह तब का है जब वो बिल भर रही थीं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जो रकम दिख रही है वो 151809 रुपए ज्यादा है। काम्या ने लिखा है ''एअरटेल एप से अपने मासिक बिल भरते वक्त सावधान रहिए। आपके साथ धोखा हो सकता है। यह अविश्वसनीय है कि आप 1532 रुपए का बिल पे करने का विकल्प चुनें और आपके क्रेडिट कार्ड से 1.533 लाख रुपए निकल जाएं। आखिर ये कैसे संभव है।''

If you pay your monthly telecom bills through the Airtel app, be careful. You can get cheated and its unbelievable When you click pay bill option of a bill of Rs. 1532, your cc gets charged of Rs 1.533 lacs. How is that possible @airtelindia @Airtel_Presence pic.twitter.com/yKRJNv2Kvy

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) April 16, 2020