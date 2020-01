Bigg Boss 13: बिग बॉस सीजन 13 में झगड़े, बहसबाजी, हाथापाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। दो सप्ताह के लिए देवोलीना भट्टाचार्जी के रिप्लेसमेंट में बिग बॉस 11 फेम विकास गुप्ता पहुंचे थे। हालांकि उन्हें घर से एलिमिनेट कर दिया गया लेकिन अब चर्चा है कि एक अन्य एक्स कंटेस्टेंट घर में एंट्री लेने वाले हैं। बिग बॉस 3 विनर Vindu Dara Singh सोशल मीडिया पर घर में हो रही हलचलों के बारे में टिप्पणियां करते आए हैं और Sidharth Shukla के बड़े सपोर्टर है।

लेकिन अब विंदू दारा सिंह को लेकर चर्चा है कि वह घर में दाखिल हो सकते हैं। बॉलीवुडलाइफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक विंदू दारा सिंह एक बार फिर घर में प्रवेश करने वाले हैं। उनके घर में आने का एक कारण है कि वह 13वें सीजन को बड़ी बारीकि से देख रहे हैं और उसे लेकर अपने बेबाक तरीके से विचार रख रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने के अलावा वे रश्मि देसाई और उनकी हरकतों पर विचार रखते हैं और खास बात सिद्धार्थ के दोस्त से दुश्मन बने Asim Riaz पर भड़कते रहते हैं। उनके घर में आने से कहीं असीम रियाज की परेशानी न बढ़ जाए।

यह भी बताया गया है यह कंटेस्टेंट एक सप्ताह तक घर में रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि विंदू कई लोगों की घर में क्लास ले लेंगे।

विंदू दारा सिंह हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच हुई लड़ाई से निराश हो गए थे। उन्हें बहुत बुरा लगा कि शहनाज गिल अब रश्मि देसाई से मिल गई है। उन्हें लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को मिसयूज किया गया है।

Oh my loving twitteratti family “the Dil tootha” hua phrase was for Sana and Sid.

As I found It disappointing to see Sana teamed up with Rashmi and that all that Sid has got is ppl who have used & misused him!

My “love” for Chuslets is not at all lost! 🤓

And SID WILL WIN #BB13!

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) January 7, 2020