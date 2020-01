Bigg Boss 13: Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की घर में ट्यूनिंग ऊपर-नीचे हो रही है। दोनों के बीच आए दिन झगड़े ही नहीं हाथापाई होने लगी है। फैन्स तब हैरान रह गए जब सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को गिराया, हाथ मोड़ा और उनके पेट पर पैर रखकर धमकी दी। यह वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लोगों ने कहा दिया कि इसे पागलखाने भेजो या फिर सलाखों के पीछे। चैनल और निर्माताओं को भी खरीखोटी सुनाई। लेकिन लगता है कि शहनाज गिल के घरवालों को दोनों के बीच बढ़ रही 'दुश्मनी' से कोई दिक्कत नहीं है। शहनाज गिल के पिता संतोक सिंह ने दोनों के बीच बदल रही इक्वेशन के बारे में बात की।

If this is not Harrassment than What is. You can clearly see this Abuser thukla put his leg on her stomach and twisting her hands. No sane woman would tolerate such humiliation on national Telivision. @BiggBoss @ColorsTV @mnysha #BB13 #BiggBoss13 #BiggBoss pic.twitter.com/R7ISMYyuCl

— Raaz Bani Rahe ( MUFC ) (@KeepItRaaaz) January 6, 2020