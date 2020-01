Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 के घर का एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है जिससमें Sidharth Shukla को Shehnaaz Gill के साथ हिंसक होते हुए देखा जा रहा है। वीडियो क्लिप में सिद्धार्थ शुक्ला को निर्दयता से शहनाज गिल की बाहों को मोड़ते हुए देखा गया, जबकि उसके पैर शहनाज के पेट पर थे। शहनाज गिल को पीड़ा में रोते हुए सुना जा सकता है। हालांकि, सिद्धार्थ शुक्ला ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसने उसे पूरी तरह से चेतावनी नहीं दी। वह उसे धमकी देते हुए नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग चौंक गए और परेशान हो गए। यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी सिद्धार्थ शुक्ला की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं।

कई यूजर्स कलर्स टीवी और बिग बॉस शो को बैन करने की मांग कर रहे हैं जो कि ऐसे परेशान करने वाली विजुअल्स प्रसारित कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग सिद्धार्थ शुक्ला को पागलखाने भेजने या सलाखों के पीछे डालने की बात कर रहे हैं।

If this is not Harrassment than What is. You can clearly see this Abuser thukla put his leg on her stomach and twisting her hands. No sane woman would tolerate such humiliation on national Telivision. @BiggBoss @ColorsTV @mnysha #BB13 #BiggBoss13 #BiggBoss pic.twitter.com/R7ISMYyuCl

एक्ट्रेस श्रुति सेठ भी कई अन्य लोगों में से थीं जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के चौंकाने वाले व्यवहार के बारे में कहा। उन्होंने लिखा, 'यह क्या है??? हम मनोरंजन के नाम पर इस तरह की बर्बर हिंसा को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? इस आदमी को पेशेवर मदद की जरूरत है।'

What the hell is this???

Why are we promoting this kind of barbaric violence in the name of entertainment?

This man needs professional help @ColorsTV https://t.co/O65bMHhDqj

