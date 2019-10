Bigg Boss 13: ट्विटर और बिग बॉस 13 दो टीमों में बंट गया है, टीम सिद्धार्थ शुक्ला और टीम पारस छाबड़ा। हालिया एपिसोड में सिद्धार्थ और पारस के बीच एक और लड़ाई देखने को मिली। पारस को बाद में सिद्धार्थ के व्यक्तिगत जीवन के बारे में गॉसिप करते देखा गया। सिद्धार्थ के फैंस को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने पारस को वो समय याद दिलाने की कोशिश की जब पारस ने सनी लिओनी को असहज महसूस कराया था। तब यह चर्चा थी कि Splitsvilla 8 के दौरान पारस ने सनी लिओनी को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की थी और सनी ने निर्माताओं को कहा कि रिअलिटी शो के लॉन्च में पारस को शामिल न करें। साल 2015 में स्प्लिट्सविला 8 के दौरान सनी ने पारस पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था।

पारस छाबड़ा ने गॉसिप करते हुए देवोलीना भट्टाचार्ज को यह कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला एक साल तक रिहेब सेंटर में थे। बस फिर क्या था सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्टर्स पारस पर खूब बरसे। सनी लिओनी ने स्प्लिट्सविला के निर्माताओं से आधिकारिक रूप से शिकायत की थी जिसके बाद पारस को कथित तौर पर प्रोड्यूसर्स ने लॉन्च फंक्शन से पारस को दूर रखा था।

So basically #ParasChhabra was accused for harassment by #SunnyLeone . She also requested channel not to invite him on the launch of the show.







And I am not shocked , I knew he is a big Tharki👎🏻👎🏻







Kisike barein mein bolne se pehle dus baar sochliya karo #ParasChhabra #BB13 pic.twitter.com/lEvPvEzc0o

— 🅹🅴🅵🅵🆈 ✨🔥 (@AlizaJF12) October 17, 2019