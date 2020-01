Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक है Sidharth Shukla और उनकी फैन फॉलोइंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि कई सेलिब्रिटीज उनके आक्रामक रवैये से निराश हैं और निर्माताओं को दोष दिया जा रहा है कि वे सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर पक्षपाती हैं। कहा जा रहा है कि यह सीजन 'फिक्स्ड' है और सिद्धार्थ शुक्ला विनर है। लेकिन इस सीजन के एक्स कंटेस्टेंट Tehseen Poonawalla ने इन दावों का खंडन किया है और इसे बकवास बताया है।

तहसीन पूनावाला ने ट्वीट्स के सीरीज में इन सब दावों का खंडन किया है कि सिद्धार्थ शुक्ला शो जीत रहे हैं। उन्होंने एक्टर से हुई अपनी लड़ाई का उदाहरण भी दिया। उन्हें इन दावों से चिढ़ हो रही है और वे उन्हें स्टार कहते है।

उन्होंने कहा, 'इन झूठ से चिढ़ हो रही है कि बिग बॉस सीजन 13 सिद्धार्थ शुक्ला को जीताने के लिए स्क्रिप्टेड है। यह पूरी तरह बकवास है। @EndemolShineIND और @viacom18 के निर्माताओं का सिद्धार्थ को जीताने में कोई दांव नहीं है। खेल बस इसी तरह बढ़ रहा है! उदाहरण के लिए मेरी सिद्धार्थ के साथ लड़ाई वास्तविक थी।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यहां तक कि मैंने हमेशा माना कि सिद्धार्थ शुक्ला, पारस छाबड़ा, रश्मिदेसाई और देवोलीना भट्टाचार्जी सबसे पॉपुलर थे। दुर्भाग्य से देवोलीना को पीठ की समस्या के कारण बाहर होना पड़ा। सिद्धार्थ का एंगर मैनेजमेंट इश्यू है। उसने और मैंने चर्चा की थी लेकिन कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बिना किसी संदेह सिद्धार्थ शुक्ला स्टार है।'

Irritated with LIES that #BiggBossSeason13 is scripted for #SiddharthShukla to win. Absolute NONSENSE. The makers from @EndemolShineIND & @viacom18 have no stakes in making #Sid win. It's just how the game has turned out! For eg my fight with #Sid was REAL .@ColorsTV#WinnerSid

— Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) January 3, 2020