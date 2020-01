Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 के हालिया प्रोमो में Sidharth Shukla और Rashami Desai को एक बार फिर दोस्त बनते हुए दिखाया गया है। इस फैमिली वीक ने बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट Vindu Dara Singh को इमोशनल कर दिया। पिछली रात से ही सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के लिए #SidRa ट्रेंड करने लगा।

फैमिली वीक में सिद्धार्थ शुक्ला की मां आई तो सिद्धार्थ शुक्ला इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वे भी रश्मि देसाई से मिली। उसके बाद देर तक रश्मि देसाई के घर से कोई नहीं आया तो वह रोने लगी। सिद्धार्थ उठे और उनका हाथ पकड़कर ढ़ाढस बंधाने लगे। उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया। इतने में रश्मि देसाई के भतीजा-भतीजी घर में आई तो रश्मि का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रश्मि ने उन्हें गले लगाया और उसके बाद दोनों बच्चों ने सिद्धार्थ और रश्मि को दोस्ती करने को कहा तो दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले।

सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्टर कहे जाने वाले विंदू दारा सिंह उन्हें इमोशनल देख खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने इमोशनल ट्वीट किया और लिखा, 'सिड बहुत भावुक था, यहां तक ​​कि सबसे टफ आदमी के पास भी अपनी मां के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और उसने अन्य घरवालों को यह नहीं कहा कि जब वहव प्रवेश करे तो स्टैच्यू रहे। बल्कि उन्होंने बराबर ट्रीट किया।'

Sid was so emotional, even the toughest guy will have a soft corner for his mother!

And he didn’t tell other HMs to remain as statutes when she entered. Rather he treated them as equals !#SidharthShukla #BB13

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) January 16, 2020