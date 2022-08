Raju Srivastava News: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम के दौरान हार्ट अटैक, दिल्ली के एम्स में भर्ती

Raju Srivastava News: कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव को बुधवार सुबह नई दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट करने के दौरान हल्का दिल का दौरा पड़ा। 59 वर्षीय राजू की टीम ने इस खबर की पुष्टि की। उन्‍होंने बताया कि राजू सर को वर्कआउट के दौरान हल्का दिल का दौरा पड़ा। वह एम्स में भर्ती है, लेकिन वह ठीक है। वह होश में है। जिम में वर्कआउट के दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते समय वह गिर पड़े।

राजू को दिल्ली के एम्स ले जाया गया। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्‍हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। उन्हें बुधवार को दिल का दौरा पड़ा और वह ट्रेडमिल पर कसरत करते हुए गिर पड़े। सूत्रों के अनुसार उनकी तबीयत पर डॉक्टर नजरें बनाए हुए हैं। राजू श्रीवास्तव की सोशल मीडिया पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फैन उनके अटैक की खबर से चिंतित है। वह उनके जल्द ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं।

कई लोग उनकी सेहत पर नजरें जमाए हुए हैं। राजू श्रीवास्तव ने कई फिल्मों में भी काम किया हैl इसके अलावा उनकी छवि एक अच्छे कलाकारों के तौर पर की जाती हैl वह अक्सर अमिताभ बच्चन की नकल उतारते भी नजर आए हैंl वहीं वह लालू प्रसाद यादव की भी कॉमेडी कर चुके हैंl राजू श्रीवास्तव कॉमेडी इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम हैl उन्होंने कई कलाकारों के साथ काम किया हैl

