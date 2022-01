Covid 19 Update: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कई टेलीविजन हस्तियां, बॉलीवुड कलाकार और फिल्म निर्माता हाल ही में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब इस लिस्ट में टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा (Sharad Malhotra) का नाम जुड़ गया है। शरद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक्टर अपनी पत्नी रिप्सी भाटिया (Ripci Bhatia) के साथ न्यू ईयर पर शिमला गए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ कोविड लक्षण नजर आ रहे थे। बुधवार दोपहर को हुई जांच के बाद शरद ने खुद को क्वारंटीन किया है।

वहीं टेलीविजन प्रेजेंटर और कमेंटेटर सुहैल चंढोक भी कोरोना की चपेट में आ गए है। उन्होंने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि सावधान रहें, कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। कुछ दिनों पहले नये साल पर विश किया था कि यहां बहुत सारी पॉजिटिविटी है, और लगातार सीख रहा हूं। अब नये साल कू शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव हो गया। उम्मीद है मैं कमेंट्री बॉक्स में जल्द वापस आऊंगा।

Be careful what you wish for🤦🏽‍♂️

My New Year wish a few days ago:

Here's to plenty of positivity, constant learning etc...#Omicron: Here's some positivity to start 2022🤷🏽‍♂️👊🏽

Some annoying symptoms but ok so far & hopefully back in the Commentary box soon🙏🏽#StaySafe #Covid_19 pic.twitter.com/t0Qp40O8Ji

— Suhail Chandhok (@suhailchandhok) January 5, 2022