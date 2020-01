देश की फेवरेट बहू का किरदार निभाकर छोटे पर्दे पर राज करने से लेकर बिग बॉस 11 के दौरान अब नया रूप दिखाने के बाद अब Hina Khan ने ओटीटी डेब्यू किया है। डेमेज्ड 2 का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसमें Hina Khan के साथ अध्ययन सुमन है। वहीं अब उनकी विक्रम भट्ट की स्टॉकर थ्रिलर 'हैक्ड' 7 फरवरी, 2020 को रिलीज हो रही है। इसके अलावा हाल ही में हिना खान ने अपनी आगामी इंडो हॉलीवुड प्रोजेक्ट द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का फर्स्ट लुक शेयर किया था जिसमें वह एक दृष्टिहीन लड़की की भूमिका कर रही है। इसमें कोई शक नहीं की हिना खान का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हिना खान का इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विवाद से नाता कम नहीं रहा। कई मौकों पर वह विवादों से घिरी। यहां जानिए:

12 लाख ज्वेलरी की चोरी का आरोप

Hina Khan पर 12 लाख की ज्वेलरी की चोरी का आरोप लगा था। जुलाई 2019 में उन पर एक ज्वेलरी ब्रांड ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया था कि ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो 12 लाख की ज्वेलरी वह उन्होंने लौटाई नहीं थी लेकिन तब रिपोर्ट्स थी कि ब्रांड ने उन्हें नोटिस भेजा था कि 15 दिन में जूलरी लौटा दे। इस खबर का हिना खान ने खंडन किया और ट्वीट कर व्यंग्य किया था कि ये लीगल नोटिस मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा, बाकी सारी मीडिया हाउसेस में पहुंच गया। उन्होंने नफरत करने वालों से कहा कि ये सब हरकतों से कुछ नहीं होगा।

LOL🤣🤣🤣wonder why this legal notice did not reach my house and instead reached all the media houses..😂👏👏 sorry haters this tactic will not work.. try something new.. bhassodi will still shine #Bhasoodi #NoMoreBullshit #BhasoodiHits7M https://t.co/BtZQ7jfSB8

— HINA KHAN (@eyehinakhan) July 18, 2018