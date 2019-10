Kahaan Hum Kahaan Tum: लोकप्रिय शो 'कहां हम कहां तुम' दर्शकों की पसंद बना हुआ है और Ronakshi का वेडिंग ट्रैक उन्हें बांध रख रहा है। शादी की तैयारियां जोरों पर है और वहीं सोनाक्षी रस्तोगी का किरदार निभा रही दीपिका कक्कड़ एक नए लुक में नजर आएंगी। एक्ट्रेस ने खुद की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह सरदार के भेष में हैं।

अगर कोई तस्वीर को देखें तो एकदम पहचान नहीं पाए कि यह दीपिका है। तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ओए पाजी कि हाल चाल#Kahaanhumkahaantum।'

A post shared by Drikshit And Ronakshi ❤️ (@drikshit_ronakshi) on Oct 20, 2019 at 5:46pm PDT

View this post on Instagram

दीपिका की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और उनके सोशल मीडिया में पोस्ट पर फैंस ने खूब सराहना के संदेश भेजे हैं। उनके इस नए गेटअप को देखकर वे बहुत खुश हुए।

#DipikaKakar mam you are a

Natural Actress Fitted in any character like #Sonakshi /or weather it is a character in character like #Parvati

And now this #Punjabi guy

Loving you always 😍😍😍

— 9Sheen✨ (@9NavSheen) October 20, 2019